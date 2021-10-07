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德州校園槍案4傷 高中生打架竟開槍 18歲學生自首

編譯盧炯燊╱綜合6日電
德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人輕重傷，警方稱是因為課堂爭打所引起。圖為槍案爆發，警方據報趕赴校園。(美聯社)
德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人輕重傷，警方稱是因為課堂爭打所引起。圖為槍案爆發，警方據報趕赴校園。(美聯社)

德州阿靈頓(Arlington)6日上午發生校園槍擊案，一名高中學生涉嫌與同學打架時，拔槍向同學開火，造成四人受傷，其中三人傷勢較重被送醫救治，所幸並無生命危險，另一人則拒絕就醫；涉案的18歲學生事發後一度駕車逃逸，但稍後被逮捕。

事發於6日上午9點15分左右，阿靈頓警察局收到報案，指當地的木景高中(Timberview H.S.)發生槍擊案，有多人受傷，警方大為緊張，大批警員趕到現場；附近的大草原城(Grand Prairie)、曼斯菲爾(Mansfield)等城鎮的警察，聯邦調查局(FBI)等人員也紛紛趕到，氣氛緊張。

校內大約1700名學生也全部撤離，部分通知家長帶回，過程順利。

警方在現場發現三名學生及一名25歲男子受傷，其中兩名學生受槍傷。該名男子只是跌倒無須送院，三名送往醫院學生裡，一名十餘歲女生也只是輕微擦傷，敷治後出院，兩名受槍傷者仍要留醫，情況良好。

阿靈頓警察局副局長科爾比(Kevin Kolbye)在槍案後的記者會上表示，經調查後鎖定槍手是18歲學生辛普金斯(Timothy George Simpkins)；他肇禍後駕車逃逸，但在記者會後不久，透過律師向警方自首。

18歲的涉嫌行凶槍手辛普金斯，作案後逃竄，最後向警方投案。(美聯社)
18歲的涉嫌行凶槍手辛普金斯，作案後逃竄，最後向警方投案。(美聯社)

科爾比表示，辛普金斯將被控三項嚴重襲擊罪，現已關押在阿靈頓監獄等候保釋，保釋金為7萬5000元。

儘管辛普金斯已經自首，但警方仍持搜索令到他與祖母居住的大樓單位調查；匿名消息人士說，警方找到一把0.45口徑手槍，當局會鑑證以確定它是否是槍擊案的兇器。

一名自稱是辛普金斯母親的女子，拒絕向大樓外的媒體置評。

根據社交媒體上流傳的視頻，兩名男生在教室內打架，其後有人開槍；科爾比在下午的另一次記者會上也證實，這並不是隨機的暴力行為，也不是有人攻擊學校，相信是學生打架引發的；不過他不能肯定這個視頻是否百分百是在事發時所拍攝。

德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人...
德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人輕重傷。圖為槍案爆發，家長趕到學校安慰受驚嚇的女兒，接受媒體訪問。(美聯社)
德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人...
德州阿靈頓市木景高中6日發生校園槍案，18歲學生辛普金斯在教室拔槍傷人，造成四人輕重傷，無人死亡。圖為槍案爆發，全校師生都萬分驚恐。(美聯社)

此外，當局也譴責在槍案發生後在社交媒體陸續流傳多個視頻，其中一個視頻更是曼斯菲爾德一名高中學生製作的炸彈威脅，他事後已被捕。

曼斯菲爾德警察局長亞倫(Tracy Aaron)聲稱會起訴傳播這些虛假信息的人，指這些視頻只會妨礙當局獲得確實的線索。

對於此次校園槍擊事件，不少家長感到失望，質疑為何一名學生能夠輕易帶著手槍到學校，但對學校的回應及安排感到滿意，因為他們很快收到學校短信到學校接回子女，此外家長可以決定子女7日是否要返校上課。

警察 槍擊 德州

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