我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

TikTok挑戰搞破壞 學生失控破壞校廁 還打老師耳光

編譯柯立偉／綜合6日電
美國若干學區近日流行學生掌摑老師的惡行，傳到社群平台上仿效。(美聯社)
美國若干學區近日流行學生掌摑老師的惡行，傳到社群平台上仿效。(美聯社)

今年抖音(TikTok)上流行一款「Devious lick」(惡意制服)的挑戰，在青少年群體中獲得大量響應，不只許多學校的公物因此被學生大肆破壞，甚至傳出南卡羅來納州有學生當眾甩老師耳光，還把視頻上傳到抖音。

這一波「Devious lick」的浪潮席捲全美，各地學校陸續傳出「災情」，南卡州蘭卡斯特郡(Lancaster)一名小學生上傳打老師巴掌的視頻後，5日引起密蘇里州春田市(Springfield)另一名學生仿效，將「甩老師耳光」當成一項抖音挑戰。

民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟(William Tong)指出，抖音未能掌控好線上視頻的品質，使這種具高度危險性的挑戰不斷在網路上流竄，「我希望抖音人員能夠來和康州的家長及教師團體會面，好好討論這種事情如何防範。」湯偉麟說。

抖音發言人則表示：「打老師耳光的行為違反我們的社群媒體準則，我們會積極下架這些視頻與其他相類似的危險挑戰影片；不過目前為止沒有在網路上發現相關內容，用戶應該是從其他管道獲得這些危險挑戰的相關訊息。」

而堪薩斯州的勞倫斯高中(Lawrence High School)上個月還有學生硬是把固定在牆上的給皂機拆下來；該校17歲的學生鄧恩(Cuyler Dunn)說：「同學們普遍認為這只是一場惡作劇，但事實上這些惡作劇已經到了妨害社會秩序的地步。」

為遏止歪風蔓延，各地學區及檢警單位不斷強調Devious Lick涉及刑責，呼籲學生不要以身試法；科羅拉多、亞利桑納與佛羅里達等州均有學區發出措辭強烈的警告信，被抓到在進行「Devious lick」的學生將面臨停學處分，校方也會向學生提出刑事指控並請求損害賠償。

加州教師工會5日甚至在臉書(Facebook)上警告所有教育工作者當心，表示「請所有教師務必小心，繼學生破壞廁所之後，抖音還傳出『打老師耳光』的挑戰。」

社群媒體的內容對於仍在形塑價值觀的青少年影響巨大，全美已出現多起賠上健康或生命的悲劇；如去年抖音上就有「吞洗衣球挑戰」，結果造成大批青少年中毒，今年更是傳出多起進行「斷線挑戰」的兒童，不慎將自己勒斃的慘劇。

民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟。(美聯社)
民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟。(美聯社)

抖音 社群媒體 南卡羅來納州

上一則

默克新冠口服藥 5日療程712元 售價竟是成本40倍

下一則

楊潔篪為何選在瑞士會晤蘇利文？央視揭密「這原因」

延伸閱讀

TikTok惡搞挑戰失控 學生破壞公物、打老師耳光

TikTok惡搞挑戰失控 學生破壞公物、打老師耳光
瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰
最美小龍女跳中槍舞 手臂完全出賣了年紀

最美小龍女跳中槍舞 手臂完全出賣了年紀
抗議學區委員會擬關校 庫比蒂諾華人家長再示威

抗議學區委員會擬關校 庫比蒂諾華人家長再示威

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文