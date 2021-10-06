研究60年 物理學獎得主真鍋淑郎：好奇心是動力

美籍日裔學者真鍋淑郎。（Getty Images）

因奠定電腦預測氣候變遷 基礎獲頒2021年諾貝爾物理學獎的90歲日裔美籍氣候學家真鍋淑郎，5日在普林斯頓大學自宅接受日本「讀賣新聞」專訪時笑容滿面表示，約60年持續不懈進行氣候研究的原動力是好奇心。

真鍋於美東時間5日清晨約5時，接獲來自瑞典皇家科學院告知得獎的電話。他當時在電話中表示：「是真的嗎？簡直不敢相信。」

瑞典皇家科學院曾於2018年把表彰對地球科學和數學等基礎研究有貢獻研究人員的克拉福德獎(Crafoord Prize)頒給真鍋，瑞典當地電台今年把真鍋列為諾貝爾獎 得獎熱門人選之一。

真鍋指出，本屆的頒獎決定「背景是氣候變遷已成為前所未見問題」，「全世界遭逢大洪水、乾旱、火災和熱浪侵襲，日本每年也因豪大雨、強烈颱風而受害。很多人已意識到氣候變遷的嚴重性」。

真鍋於1931年9月21日出生於愛媛縣宇摩郡新立村，父親為當地開業醫，1958年獲東京大學理學博士學位，並於同年赴美，成為美國 國家海洋暨大氣總署(當時為國家氣象局)研究員；此後他利用高速電腦於1960年代後半發表大氣與氣溫關係的研究成果。

真鍋針對專攻這次獲獎課題的研究契機表示：「在東京大學地球物理教室當時，已製作出有助發展天氣預報的氣候模型，起初是基於好奇心從事研究。被召喚至美國後，可隨心所欲利用電腦，著手開發全地球氣候模型，1960年代的美國在冷戰背景下處於激烈競爭中，非常注重科學研究，電腦的導入也非常盛行，除了能被召喚至美國很幸運，電腦獲得急速進步也很幸運，拜各種幸運紛至沓來才有今日成果。」

針對截至目前研究生活，真鍋表示，「並無真正辛苦」，一向秉持的氣候研究者信念是「外出時氣候會變成怎麼樣以肌膚來親身感受。對不論什麼事都抱持好奇心至關重要」。

任教於羅馬大學(Sapienza University of Rome)的帕里西(Giorgio Parisi)，則因為1980年代研究工作備受矚目，獲得一半物理學獎。他的研究雖未聚焦氣候，但他在物理學獎公布後談及地球面臨的迫切問題。他表示，在因應全球暖化方面，人類必須做出強有力決定，並非常快速採取行動，時間相當緊迫。

帕里西說，氣候變遷對人類構成「巨大威脅」，各國政府儘快採取行動至關重要。

哈斯曼對得諾獎表示感到榮幸，他對路透說：「你知道我已退休，我最近有點懶惰。我對(得到)這榮譽感到高興。這研究在繼續。」不過對於全球暖化正對人類和地球構成威脅，他對美聯社記者說「寧願沒有全球暖化，也沒有諾貝爾獎。」