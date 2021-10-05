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如何藏富？為何難杜絕？潘朵拉揭祕避稅天堂

編譯洪毅／綜合4日電
潘朵拉文件揭露全球數以百計名人的秘密財富。(Getty Images)
潘朵拉文件揭露全球數以百計名人的秘密財富。(Getty Images)

國際調查記者聯盟(ICIJ)3日公布的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)揭發數百位政客、名人領袖等藏匿可觀資產；英國廣播公司(BBC)分析報導中，講解這些「藏錢」究竟是怎麼一回事，對全球社會及普通民眾造成多少損失，以及為何會如此難以杜絕。

這些人物透過「避稅天堂」(Tax haven)來藏匿資產，所謂避稅天堂，是指這些地方很容易成立公司，不須披露太多公司訊息，因此外界很難判斷公司實際擁有者，而且企業稅率非常低、甚至不徵收企業稅；哪些地方是避稅天堂沒有明確定義，比較知名的地方包含英屬開曼群島、維京群島，以及新加坡、瑞士等。

這些人物想要藏匿財富，要做的事情就是在這些避稅天堂成立「空殼公司」。舉例來說，某英國房產名義上可能由某家來自避稅天堂的空殼公司所持有，但是這些空殼公司可能間接的為這些人物控制。對政治人物而言，此舉可以規避財產申報；對富豪而言，此舉可以用來避稅。

ICIJ公布的潘朵拉文件中，有關避稅天堂的文件、圖像、電郵等資料高達1190萬份、容量達2.94TB，牽涉到來自90國、超過330名政客等；而這些甚至可能只是冰山一角，因為過去幾年類似的離岸解密(Offshore Leaks)、巴拿馬文件(Panama Papers)、天堂文件(Paradise Papers)等，揭發的資料已接近4000萬份。

ICIJ估計，名人、企業藏匿在避稅天堂的財富高達5兆6000億至32兆美元，國際貨幣基金組織(IMF)則估計，避稅天堂讓世界各國政府每年短收6000億美元稅金；智庫「全球金融廉正」(Global Financial Integrity)的拉克希米．庫馬爾(Lakshmi Kumar)表示，避稅天堂「直接傷害你我的子女教育，以及他們的健康安全」。

除非是特殊狀況須防範犯罪，或是國內政經局勢動盪，否則外界普遍認同，把財富藏在避稅天堂是不道德的，但是在大部分國家，此舉終究沒有違法；儘管以巴拿馬文件為代表，有關情事不斷被揭發出來，但是文件也顯示，能夠有辦法終結避稅天堂的政客，自己正從避稅天堂中獲益，因此當然不會有動機去改變。

英國 潘朵拉文件 新加坡

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