潘朵拉文件：南達州成新藏富寶地 保密堪比避稅天堂

稅法專家說，美國南達科他州的保密程度堪比海外避稅天堂，圖為南達科他州議會。(路透)

國際調查記者聯盟(ICIJ)周末公布名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告，新的避稅天堂正向尋求隱匿財富的客戶張開雙臂，取代舊日的藏富寶地；報告指控美國 十幾個州「兜售」堪比避稅天堂的財務資訊保密法。

英國衛報和華盛頓郵報指出，該文件提供「大量新證據」，指南達科他和內華達等州在金融保密方面，已與歐洲和加勒比海地區臭名昭彰的司法管轄區不相上下。

潘朵拉報告寫道，「用戶在南達科他州 信託帳戶裡的資產，過去十年間已增至逾四倍的3600億元」。

華郵 指出，南達科他州最大的信託公司「南達科他信託」(South Dakota Trust Co.)客戶來自54個國家，阿拉斯加、德拉瓦、內華達與新罕布夏州也爭相吸引富豪前來

ICIJ說，美國崛起為「領先群倫的稅務天堂」，尤其是南達科他州，據傳「藏匿與被控重大金融犯罪個人相關的數十億元財富」；主要是該州議員年復一年批准由信託業內部人士起草的立法，為美國和外國信託客戶提供愈來愈多的保障。

華郵報導，前多明尼加共和國副總統，他曾領導過該國最大製糖協會之一，其家庭成員2019年在南達科他州，設定好幾個信託帳戶，存放個人財富和公司股票，但那家公司遭控侵害人權和濫用勞動力，包括非法用推土機鏟平貧民房舍以擴建栽植莊園。

南達科他州民主黨籍前州參議員甘迺迪(Craig Kennedy)說：「我擔心，我們已經變成瑞士或巴拿馬；我不知道誰受惠、處理哪些資產，人們濫用銀行和信託法，我不能說這是發生在南達科他州的情況，但我也不清楚。」

諷刺的是，拜登總統曾誓言，他的政府會帶領提高美國和全球金融體系透明度的努力。

除了南達科他等州外，新加坡、阿聯、香港、歐盟的賽普勒斯，也被點名為有錢人藏富的選擇。