研究為何辣到痛…美2學者獲諾貝爾醫學獎

諾貝爾醫學獎得主 製表／李京倫

2021年諾貝爾醫學獎4日揭曉，由美國學者朱里雅斯(David Julius)和帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)共同獲獎，因為他們發現溫度和觸覺的受體，有助於研發新的止痛藥；外界事前預測，可能因開發新冠疫苗獲此獎的信使核醣核酸(mRNA)相關研究，最後並未出線。

負責評獎的瑞典 諾貝爾委員會在頌辭中說：「今年醫學獎得主的重大發現，讓我們了解冷、熱及力量如何啟動神經脈衝，讓我們感知並適應這個世界。相關知識已用來研究慢性疼痛等多種疾病的療法。」

委員會說，兩位得主各自的突破性發現，帶動學界研究風潮，「讓我們對神經系統如何感覺冷、熱和機械刺激因素的知識突飛猛進」。

推動止痛藥研發 扮重要角色

朱里雅斯是舊金山加州大學 (UCSF)教授，帕塔普蒂安則任教於加州斯克里普斯研究所(Scripps Research)，兩人將平分1000萬瑞典克朗獎金。

2021年諾貝爾醫學獎得主之一，美國學者朱里雅斯得知獲獎後，舉行視訊記者會。(歐新社)

朱里雅斯在2010年曾獲得第七屆「邵逸夫獎」，表彰他對人類皮膚感知疼痛、刺激和溫度以致產生疼痛、過敏現象背後的分子機制的開創性發現；早在2014年，他就曾被預測為諾貝爾獎 熱門人選。

65歲、生於紐約的朱里雅斯，利用辣椒中會引發灼燒感的分子辣椒素，辨別出皮膚裡那些神經受體對熱有反應；而帕塔普蒂安的開創性研究，則是辨別出對觸覺有反應的神經受體。

台灣中央研究院生物醫學科學研究所副所長陳志成表示，吃辣椒時，產生熱和痛，這看似常識，但朱里雅斯1997年首度將感覺連結到真正的分子層次，找到辣椒素的受體，得知在攝氏42度以上就會被活化，帶來熱和痛的感覺。

陳志成說，這是痛覺研究的重大里程碑，此後慢性疼痛治療及發炎反應的研究，都有了很清楚的重要分子標的，在止痛藥研究上扮演非常重要的角色。

輾轉得知獲諾獎 驚訝又開心

諾貝爾醫學獎委員會秘書長普爾曼說，兩位得主接到通知得獎電話時都很意外，「高興極了，而且語氣都非常驚訝，有點震驚」。

諾貝爾委員會宣布得獎時間約是美西時間凌晨2點30分，兩位得獎者當下都不好找；朱里雅斯受訪時說，自稱諾貝爾醫學獎委員會秘書長找不到他，所以打電話給他嫂子；他嫂嫂不想把電話給陌生人，傳簡訊告訴他可能得諾貝爾醫學獎的消息，他才知道自己獲獎。

2021年諾貝爾醫學獎得主之一，美國學者帕塔普蒂安得知獲獎後，舉行視訊記者會。(歐新社)

帕塔普蒂安說，委員會最終透過座機找上他94歲的父親，然後他老爸打電話告訴他：「我想你得諾貝爾獎了。」

「我有點嚇到。」帕塔普蒂安幾個小時後說，「但我很開心。」

帕塔普蒂安1967年在黎巴嫩出生，父母都是亞美尼亞人，年少時為了躲避戰亂，隨家人移民到美國洛杉磯；他的著名研究，是找到把作用在人類皮膚上的機械力，轉化為電神經信號細胞機制和相關基因。

受疫情影響，諾貝爾獎連續第二年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網路直播得主在各國領獎。