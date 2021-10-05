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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

控臉書放大仇恨訊息賺廣告費 吹哨者今國會作證

記者顏伶如／綜合報導
臉書吹哨人法蘭西絲‧郝根在CBS時事節目「60分鐘」 中揭發揭發臉書明知演算法助長仇恨卻不處理。(美聯社)
臉書吹哨人法蘭西絲‧郝根在CBS時事節目「60分鐘」 中揭發揭發臉書明知演算法助長仇恨卻不處理。(美聯社)

臉書(Facebook)「吹哨者」(whistleblower)身份曝光，曾任臉書經理的數據科學家法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)接受3日播出的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時說，每當面臨公共利益與公司營利之間的衝突時，身為社群媒體巨擘的臉書總是選擇保護公司利益。

郝根先前以匿名方式向聯邦主管機關提出檢舉，指控臉書內部研究結果顯示，臉書的運作模式確實讓仇恨與不實訊息得以放大。

郝根是在2019年加入臉書，先前曾在谷歌(Google)、Pinterest等企業服務。她在節目中說，由於有朋友深信網路陰謀論導致友誼破裂，因此向臉書要求前往專門打擊不實訊息的部門工作

她說：「臉書一而再、再而三顯示，他們選擇的是利潤，而非安全。」

郝根5日將在國會作證，她說，希望出面公開身分，能促使政府訂定規範臉書行為的相關條款。

郝根指出，拜登在2020年總統大選擊敗川普之後，臉書原有防止不實訊息散布的機制，卻在時機未成熟之際就予以關閉，如此決定助長釀成死傷的1月6日國會暴動發生。

她說，臉書原本設有公民廉正(civic integrity)事務部門，但後來遭到解散。她說，原本工作內容必須與公民廉正部門接洽，但部門遭到解散卻讓她頓悟不能信賴臉書。

她說：「我不相信他們真的願意投注所須資源，讓臉書不要淪落於成為危險園地。」

郝根指出，臉書問題出在計算哪些訊息會出現在使用者最新動態推播的演算法，以及帶有仇恨內容的訊息是否獲得偏袒。她表示，臉書表面上看來是讓民眾得以更加凝聚的平台，但在2018年推出一次規定改變，卻讓帶有分化意味及仇恨意圖的內容得到更廣泛的推播。

美聯社報導分析，新演算法雖然讓更多帶有敵意的訊息出現在臉書動態，卻讓臉書找到吸引用戶的法寶，進而讓臉書能夠賣出更多數位廣告欄位，這些廣告是臉書整體廣告收入的主力項目。

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