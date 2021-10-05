臉書大當機6小時創紀錄 查克柏格致歉

臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(螢幕截圖 )

擁有數十億用戶的臉書 ，從美東時間4日中午11時30分左右開始無法使用，且臉書所屬的 Instagram、WhatsApp apps也出現同樣情形，直到當天下午美東時間5時40分，各項功能才開始陸續恢復，前後約六小時的當機時間，寫下臉書創立以來當機新紀錄。

網路專家指出，上次出現世界性的大規模網路當機，導致多個主要頂尖網頁離線，是發生在今年6月，不過，當時僅持續不到一小時，而這次臉書及相關app全球約數十億用戶，卻長達好幾個小時遭遇網站崩潰，可說全球少見。

臉書創辦人查克柏格(Ｍark Zuckerberg)在晚間美東時間7時30分左右發文稱，臉書、Instagram、WhatsApp都已經全部恢復上線，他並對今天的服務受到干擾致歉，他提到，「我知道你多依賴我們的服務來跟你在乎的人連線」。

除了臉書受到影響外，Instagram與WhatsApp的用戶，雖然可以登錄網頁，但無法上傳新的內容或傳送信息。目前還不清楚臉書當機原因，該公司也未立即回覆相關詢問。

臉書在12時許，曾發過推特發文表示，「我們知道有些用戶面臨登錄困難，我們正在進行修復，以盡快恢復功能」，臉書也為此不便向用戶致歉，據指出，臉書員工內部使用的系統也同樣掛點。

對於內部系統也無法正常運作，Instagram的負責人莫塞里(Adam Mosseri)推文說，此刻「感覺就像下雪天」。

根據即時在線監控業者Downdetector指出，至少有560萬人向臉書、Instagram與WhatsApp提出了使用問題的報告。

臉書未透露姓名的員工表示，這次當機不像遭到網路攻擊，因為一般駭客無法同時影響好幾個apps。

多名網路專家則指出，臉書網域名稱系統問題可能是造成此次網頁崩潰的原因之一。

Kentik公司的網路主任分析師馬多利(Doug Madory)表示，看起來是轉換臉書網域名稱系統的紀錄丟失，因此造成用戶無法找到臉書網頁，但不清楚為何會發生此狀況。

也有網路安全專家稱，臉書等apps出包，可能源自於臉書內部伺服器的錯誤設定，一旦此錯誤產生，技術人員應可回溯到出錯時間點恢復原始設定，但臉書這次情況可能更嚴重，據悉他們已經做了此挽救措施，還做了手動更改，但至今仍未完全解決問題。

臉書除了4日面臨故障問題外，也正處於另一危機，那就是在新聞調查節目「60分鐘」3日播出了一段有關臉書吹哨人Frances Haugen的訪問，該名吹哨人聲稱，臉書意識到其平台是如何備用來傳播仇恨、暴力與錯誤信息，但卻試圖掩蓋此一證據。

臉書股價 4日應聲下挫，一度跌掉5%，幾乎寫下近一年來的最差交易紀錄，最後收盤價下跌了16.68元至326.23元，跌幅為4.89％。