夏天變更長 春秋變更短 暖化影響健康

因全球暖化，夏季變得更長，春季和秋季的長度縮短，衝擊農業與人體健康。（Getty Images）

科學家發現過去70年來，因全球暖化，夏季變得更早到來且時間持續更長；夏天時間拉長，春季和秋季的長度縮短，如此一來將衝擊農業與人體健康。

今年6月28日西雅圖出現華氏108度高溫 ，波特 蘭更衝上116度；在西北部太平洋沿岸地區，破紀錄的熱浪 比過去來得還早。

阿拉斯加和夏威夷兩州之外，現在本土48個州的夏季時間更長，9月第二周來襲的夏末熱浪席捲地區突破西岸範圍。9月10日丹佛99度創下同一時期有史以來最高溫；那一周死亡谷也達到122度，是地球上在如此接近夏天尾聲的時間點的歷史最高溫。

今年9月22日被列為夏天結束、秋天開始，研究也指出，夏季愈來愈長，相對壓縮春季、秋季和冬季的時間；如此一來，熱浪對人類和環境的衝擊將更加嚴重。科學家估計本世紀結束時，夏季可能長達六個月，冬季將不及兩個月。

因全球暖化，夏季變得更長，春季和秋季的長度縮短，衝擊農業與人體健康。（Getty Images）

中國科學院南海海洋研究所研究員管玉平(Yuping Guan)團隊分析1952至2011年的資料，就發現四季的時間長短已不平均。

北半球中緯度地區，夏季從78天增加至95天；等於1952至2011年以來，夏季以每10年4.2天的頻率拉長。相較之下，冬季從76天縮短至73天，平均每10年減少2.1天。春季從124天減少至115天，秋季也從87天縮短至82天，兩季皆是每10年減少一天。

於馬里蘭大學鑽研極端氣候與人類健康的薩可塔(Amir Sapkota)說：「春天變得愈來愈溫暖，最終就成為夏天。夏天更早開始且時間更長，春天也更早開始，導致冬天也跟著縮短。」

因全球暖化，夏季變得更長，春季和秋季的長度縮短，衝擊農業與人體健康。（Getty Images）

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雖然更長的夏天可能讓喜愛日光浴的人相當享受，但季節秩序錯亂，卻可能造成生態系統失衡，危及農作物生長，並且使藉由蚊子傳染的疾病更加嚴重，科學家要防範環境變遷也更不容易。蚊蟲傳播疾病在未來更可能蔓延至更高緯度和高海拔的地區。