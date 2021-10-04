「氣候風險」納入成本 洪水保險費將漲18%

聯邦急難管理局1日宣布將首度把氣候風險納入洪水保險成本中，明年4月大多投保人的保費將上漲，並且在未來20年以每年18%的幅度調漲。（路透）

氣候變遷 使面臨洪水 威脅的人口大幅增加，聯邦急難管理局(FEMA)1日宣布未來將首度把氣候風險納入洪水保險 成本中，房屋價格將大幅提升，明年4月大多投保人的保費將上漲，並且在未來20年以每年18%的幅度調漲。

聯邦官員表示新的評估「Risk Rating 2.0」將更準確地反映出氣候變遷中的洪水威脅。

除了沿岸州，內陸州如愛阿華、密蘇里及內布拉斯加等州在暴雨期間溪流河水氾濫，政府洪水保險價格也將上漲。

分析師利用新科技研究住宅周邊環境發現，猶他、愛達荷、佛蒙特、田納西等州地約600萬住宅原本被認定為安全範圍不需要保險，由於氣候變遷，如今這些住宅也面臨水災風險，「第一街基金會」(First Street Foundation)指出未來30年內將有另外200萬戶將同樣面臨風險。

聯邦急難管理局1日宣布將首度把氣候風險納入洪水保險成本中，明年4月大多投保人的保費將上漲，並且在未來20年以每年18%的幅度調漲。（路透）

國土安全部長梅奧卡斯表示Risk Rating 2.0與拜登政府的優先事項相符，即處理氣候變遷及消除聯邦項目中的不公現象，Risk Rating 2.0是否可行仍待觀察，沿岸州富有投保人對此抱怨連連，國會也仍未定論，38位議員9月曾共同聯署表達保費上漲的擔憂，要求延遲。

洪水是美國最普遍及代價最高的自然災害，2017年「憂思科學家聯盟」(UCS)報告指出170個沿海社區將面臨長期洪水風險，每年至少26次，是目前危險區域的兩倍。

全美超過500萬人擁有政府補助的洪水保險，截至去年，FEMA的國家洪水保險計畫(NFIP)因此負債200億元。

NFIP的新舉措旨在讓價格更公平，並且傳遞一個訊息：如今暴雨洪水更加猛烈，搬到海岸、湖泊及河流附近具有非常大的風險且代價高昂。