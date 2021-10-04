南加外海漏油12.6萬加侖 魚鳥屍體、油汙沖上海灘

加州橘郡熱門觀光景點杭廷頓海灘附近水域2日發生大規模漏油事件，圖為美麗海灘被石油污染。（Getty Images）

加州 橘郡熱門觀光 景點杭廷頓海灘(Huntington Beach)附近水域2日發生大規模漏油事件，至少約12.6萬加侖的石油 漏出，相當於約3000桶石油的量，死鳥及魚與石油被衝上海岸，生態環境受到衝擊，在工作人員搶救下目前已完成初步修補，停止洩漏石油。

負責的石油公司為Amplify Energy，該公司3日表示石油已停止漏出，Amplify Energy執行長維什(Martyn Willsher)表示目前仍在釐清漏油原因，該管線已經關閉，管線中剩餘石油已抽出，洩漏石油的管線連接自離岸的石油平台Elly，由Amplify Energy子公司「Beta營運公司」(Beta Operating Company)經營。

加州橘郡熱門觀光景點杭廷頓海灘附近水域2日發生大規模漏油事件，圖為美麗海灘被石油污染。（Getty Images）

南加州杭廷頓海灘附近水域2日發生大規模漏油事件，死鳥及魚與石油被衝上海岸，生態環境受到衝擊，工作人員全力搶救。（Getty Images）

洩漏的石油在海中綿延好幾哩，多隻海鳥及魚因此身亡並與石油一同被沖上岸，海岸防衛隊部署撇油器及浮動屏障試圖阻止石油進一步流入海岸及博爾薩奇卡生態保護區(Bolsa Chica Ecological Reserve)。

杭廷頓海灘聲明中寫到：「石油洩漏嚴重影響杭廷頓海灘，在海灘及杭廷頓濕地造成重大的生態衝擊。」

杭廷頓海灘市長卡爾(Kim Carr)表示：「我們一直與聯邦、州及郡級夥伴合作，減輕可能造成潛在生態災難的影響。」，該地區是瀕危物種的棲地，包括雪環頸鴴、加州白額燕鷗、座頭鯨等生物。

南加州杭廷頓海灘附近水域2日發生大規模漏油事件，死鳥及魚與石油被衝上海岸，生態環境受到衝擊，工作人員全力搶救。（Getty Images）

南加州杭廷頓海灘附近水域2日發生大規模漏油事件，死鳥及魚與石油被衝上海岸，生態環境受到衝擊，工作人員全力搶救。（美聯社）

生物多樣性中心海岸項目主任坂下美代子(Miyoko Sakashita)表示：「南加州沿海地區的野生動物非常多樣豐富，是關鍵的生物多樣性熱點。」

石油洩漏對生態環境的影響相當廣泛，海鳥羽毛沾上石油便無法飛翔、無法監測自身體溫，鯨魚、海豚及其他海洋生物游過石油水域或吸入有毒氣體可能會呼吸困難或死亡，坂下美代子說：「石油不可能清理乾淨，所以最後會被衝上海岸，人們和野生動物都會接觸到，這對動物繁衍有長期影響。」。

杭廷頓海灘官員警告漏油會產生毒性，警告民眾遠離海灘並避免穿過受石油汙染的區域。

來源：Los Angeles Times