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墮胎、擁槍…最高院恢復現場聽審 3議題受關注

編譯陳韻涵／綜合3日電
最高法院4日恢復聽審，面臨墮胎權、擴大擁槍權、政教合一呼籲等嚴峻案件。2日全美大城市發起「墮胎權」遊行，抗議者在最高法院前集會。（Getty Images）
最高法院4日恢復聽審，面臨墮胎權、擴大擁槍權、政教合一呼籲等嚴峻案件。2日全美大城市發起「墮胎權」遊行，抗議者在最高法院前集會。（Getty Images）

最高法院4日展開新會期，是19個月以來首度恢復現場面對面聽審，面臨墮胎權、擴大擁槍權、政教合一呼籲等嚴峻案件。

紐約時報報導，密西西比州法禁止15周後的大多數墮胎行為，引起廣泛關注。

最高法院目前由六位共和黨總統任命的法官占多數，可能藉此優勢推翻1973年婦女墮胎權相關的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；「羅訴韋德案」奠定了墮胎的憲法權利，禁止各州阻止胎兒具備在子宮外存活能力之前的墮胎行為。

這起案件將挑戰首席大法官羅伯茲(John Roberts)的領導權威，他在最高法院的關鍵地位儼然於大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)去年秋季到任時喪失。

羅伯茲目前遭受五名法官包夾，不僅權力受限，他領導最高法院達成共識和漸進主義的能力也難以發揮。

紐時指出，羅伯茲自視為最高法院憲法權威的監護人，如今他領導的高院逐漸出現黨派偏見，近期民調顯示最高法院難以贏得大眾青睞。

在大法官們罕見公開地做出與最高法院裁決不一致的言行之際，蓋洛普(Gallup)9月民調發現，僅40%受訪者認同最高法院的作為，這是蓋洛普於2000年首次開始提出此問題以來，最低的民意表現。

最高法院面臨的諸多案件將在秋季登場，11月3日將討論紐約州法在公共場合攜槍祭出嚴格規定是否合憲；最高法院過去十多年來，未針對憲法第二修正案頒布重大裁決，且幾乎未談及公開擁槍權的問題。

12月1日，最高法院將聽審「多布斯訴傑克遜女性健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)一案，這是對密西西比州法嚴格墮胎禁令的挑戰，此案比羅訴韋德案及其後續允許的墮胎限制提早約兩個月。

奧斯汀德州大學(UT Austin)法學院教授伊莉莎白‧塞珀(Elizabeth Sepper)說：「就墮胎而言，改變即將到來，我認為他們將會推翻羅訴韋德案。」

墮胎 羅伯茲 大法官

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