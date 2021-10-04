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亞裔用票房挺「尚氣」 中國卻遲不上映…專家分析3原因

編譯徐薏茹／綜合3日電
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕在片中一幕。(美聯社)
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕在片中一幕。(美聯社)

以亞裔角色為主的漫威電影尚氣與十環傳奇」大受歡迎，成為北美疫情期間最賣座的電影，但儘管尚氣在全球各地得到亞裔族群熱烈迴響，卻遲遲未在中國上映。

「尚氣」從一開始就瞄準中國市場，片中有大量中文對白，請來華人巨星梁朝偉、楊紫瓊出演，主演劉思慕也曾演出Netflix情境喜劇「金氏便利店」，卡司陣容堅強；然而「尚氣」卻未在中國受到歡迎，儘管中國電影審查制度相當嚴格，但不影響過去漫威電影的人氣，2019年「復仇者聯盟：終局之戰」在中國吸金6.29億元，為中國最賣座的外國電影。

中國官方並未說明「尚氣」遲遲未上映的原因，專家指出這與中美關係惡化、中國民族主義高漲，以及原作漫畫的種族歧視內容有關。

「尚氣」原著漫畫於1973年首度推出，早期漫畫中充斥對亞洲人的刻板印象，劇中角色以不自然的黃色色調呈現，尚氣的父親名為傅滿洲，該角色被批評為「黃禍」的象徵，黃禍源自於19世紀的仇外思想，亞洲人(尤其中國人)被視為對西方的威脅。

漫威影業總裁凱文費吉(Kevin Feige)強調傅滿洲不再是尚氣中的角色，電影中尚氣的父親是完全不同的角色，改名為「文武」，然而中國觀眾不見得買單，北京影評人石文學(Shi Wenxue)說：「中國觀眾無法接受100年前一個帶有偏見的角色仍然出現在漫威的新電影中。」

漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為片中一幕。(美聯...
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為片中一幕。(美聯社)

主演劉思慕過去的言論也引發中國大眾怒火，他在2016年一則推文中形容中國政府的審查制度「相當不成熟且脫離現實」，隔年他在加拿大廣播公司節目中說中國是「第三世界」國家，他和父母移民離開時中國人民正「死於飢餓」，他評論的截圖在微博上瘋傳，引起眾多中國網友不滿。

漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演...
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，成為疫情期間票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕。(Getty Images)

洛杉磯加州大學中國研究中心主任貝瑞(Michael Berry)認為劉思慕的言論被斷章取義、政治化，「一旦在中國對一部電影或個人發動網路攻擊，通常會製造一系列的話題然後利用高漲的民族主義。」

中國 尚氣 電影

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