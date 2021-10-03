「我要墮胎權」全美女性遍地開花大遊行

圖為紐約示威者擠滿街道，高喊「我的身體，我的選擇」。（美聯社）

拜登政府治下的首度「女性大遊行 」(Women's March)2日以墮胎 權利為主題，在全國各地展開；在華府，數以千計的抗議者步向最高法院，要求讓女性繼續擁有墮胎權；過去一年來保守派議員和法官的作為，已令此項婦女權利岌岌可危。

●華府千人圍最高法院 「我的身體我選擇」

示威者擠滿最高法院周圍街道，高喊「我的身體，我的選擇」；遊行隊伍出發前，先在白宮附近廣場集會，滿場揮舞的標語寫著「管你自己的子宮」、「我愛墮胎者」和「墮胎是個人選擇，而非法律辯論」等；有些人穿著「1973」字樣的T恤，代表1973年最高法院極具歷史里程碑意義的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，此案令美國婦女墮胎合法化。

數以萬計女性2日在全美各地舉行數百場「女性大遊行」(Women's March)，以爭取墮胎權利為主題。圖為華府示威者步行前往最高法院，要求讓女性繼續擁有墮胎權。（路透）

數以萬計女性2日在全美各地舉行數百場「女性大遊行」(Women's March)，以爭取墮胎權利為主題。圖為芝加哥示威者要求讓女性繼續擁有墮胎權。（美聯社）

●19歲女站出來 「40年了還要為自己而戰」

參與遊行的美國大學19歲學生拜加爾 (Elaine Baijal) 表示，她媽媽曾在1970年代與她祖母一起參加墮胎合法化遊行；「令人遺憾的是，40年後，我們仍然得為我們的權利而戰。而我想延續這樣的傳統。」

遊行組織者表示，全國各地有數百場示威抗議活動同一天舉行；示威時間點正值最高法院新議期開始的前兩天；此議期將決定美國墮胎權的未來。前總統川普不支持墮胎權，他任命的法官讓最高法院保守派勢力更強大。

女性大遊行始於2017年1月川普就職典禮後第二天，全國和世界各地有數以百萬計女性參加；儘管新冠疫情曾打斷此活動，但它已形成一項定期活動。

遊行者前往最高法院途中，經過川普國際酒店時，還高喊「丟臉、丟臉、丟臉 」，還有人發出噓聲並揮舞拳頭。

9月初，德州 甫實施美國歷史上最嚴格的禁止墮胎法律，禁止婦女在懷孕六周後實行人工流產手術；遊行前一天，拜登政府敦促聯邦法官阻止該法案。類似的法案不只德州這一樁，一系列與墮胎有關的法案，讓立場分裂的最高法院有機會維持或否決「羅訴韋德案」。

圖為德州弗里斯科市示威舉著「讓墮胎合法、安全」的標語參加示威。（路透）

●德州婦為墮胎 開車數小時穿越州界

許多示威者和演講者都談到了德州「心跳法案」；其中，達拉斯阿菲亞非裔婦女醫療保健中心(Afiya Center for Black )的瓊斯(Marsha Jones)承諾，「我們會繼續提供(墮胎)，你不能再告訴我們如何對待我們的身體！」

全國計畫生育協會(Planned Parenthood)主席艾萊克西絲‧江森(Alexis McGill Johnson)則說，德州法律生效後的幾周內，女性被迫駕車數小時穿越州界，有時是多個州界，才能終結懷孕。

「現在是黑暗的；但這就是我們在這裡的原因。」她說。

在伊利諾州春田(Springfield)，數百人在舊州議會大廈廣場集會遊行；伊州計畫生育協會(Planned Parenthood of Illinois)公共政策高級主管萊希 (Brigid Leahy) 表示，德州反墮胎禁令生效兩天後，就有一批來自德州的女性到伊州墮胎，之後還有更多人到來。

圖為洛杉磯的示威者舉著代表支持生育選擇權的標語。（路透）

圖為亞特蘭大的示威者高呼「我愛墮胎者」、「墮胎是個人選擇，而非法律辯論」的口號。（Getty Images）

●洛杉磯婦女示威 高呼「讓女性自由」

在西岸，數千人遊行穿過加州洛杉磯市中心，在市政廳前舉行示威集會；抗議者高呼「依需要墮胎：只有革命才能讓女性自由！」

曾三度參與女性大遊行的塞爾西(Kayla Selsi)說：「女性權利正被剝奪，對底層女性影響很大。身為女性，我覺得自己在加州更安全，德州顯然是朝另一方向前進，我很怕其他州也會這麼做。」

紐約州州長霍楚(Kathleen Hochul)則在塞內卡瀑布城(Seneca Falls)和奧伯尼(Albany)集會上指出，「我厭倦了不得不為墮胎權而戰」。她說：「這是國家既定法律，你不能把它奪走，現在不行，也永遠不行。」