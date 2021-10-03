為心跳法激辯德州 司法部：若通過 將危及其他憲法權

女權行動者2日在華府舉行年度女性大遊行，今天聚焦在反對德州心跳法、捍衛女性墮胎權。（Getty Images）

針對德州 9月頒布幾乎全面禁止墮胎 的「心跳法案」，聯邦法官1日聽取了德州和聯邦政府 的辯論，討論是否應在法院決定此法案是否合法之際，暫停執行此法律。

德州9月生效的參議會第8號法案(S.B. 8)俗稱「心跳法案」，罕見地透過鼓勵普通公民提起民事訴訟來管束提供墮胎者，而非由州政府來執法；法案頒布後已立即產生寒蟬效應。德州約有22家墮胎診所，大多不再在檢測到心臟活動的情況下提供墮胎服務；檢測到心跳的時間通常始於懷孕六周。

司法部指德州墮胎禁令「違憲」，為此控告德州；司法部長加蘭德(Merrick B. Garland)表示，德州的這種司法機制「前所未見」，明顯就是要阻止婦女行使受憲法保護的墮胎權，「如此廢除美國憲法的計畫，國人不分政治立場或政黨都應感到害怕；如果讓它占了上風，有可能成為其他領域、其他州和其他憲法權利與司法判例的範例。」

在1日的聽證會上，德州律師湯普森(William T. Thompson)向奧斯汀聯邦地方法院法官皮特曼(Robert L. Pitman)表示，聯邦政府沒理由對此案辯論，因為該法律對它沒有造成傷害。

反對墮胎的民眾2日在華府集會，與支持墮胎權的群眾對壘。（路透）

司法部副助理部長內特(Brian Netter)在德州奧斯汀法庭上的辯論說法，恰恰與湯普森相反；他表示，該法案確實直接損害了聯邦政府，因為它違反了憲法原則；若憲法與德州法律相衝突，聯邦法律優於州法。「此項訟案很有必要，因為S.B.8號法案是對聯邦政府和聯邦憲法前所未見的攻擊，」內特指出，「此法案的設計目的，就是在攻擊聯邦政府的法律。」

司法部批心跳法鼓勵「賞金獵人當義警」

內特還稱，該德州法律的結構等於是在鼓勵「賞金獵人當義警」。湯普森對此提出異議，指該法在德州是使用正當合法的司法程序。

內特表示，聯邦政府非得挑戰這項法律不可，因為它確實剝奪了一群公民的憲法權利。最高法院在1973年具里程碑意義的羅訴韋德案裁決中，承認婦女墮胎權受到憲法隱私權的保護。