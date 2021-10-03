全美墮胎權遊行 考驗民主黨「後川普時代」號召力

支持婦女墮胎權的民眾2日在德州首府奧斯丁遊行，呼籲推翻嚴格限制墮胎的心跳令。(路透)

由將近200個民權、墮胎 權及自由派組織發動的全國大遊行 2日展開，抗議女性墮胎權遭遇嚴重威脅，但主辦方估計參與人數約在4萬人，原因在新冠疫情未消，全國各大城市又舉辦幾百個活動；參加人數與2017年女性大遊行動員400萬人上街只算零頭，在在考驗川普下台後，民主黨 選民對期中選的熱情。

紐約時報2日報導，不少女性唯恐川普連任，墮胎權等命題將遭遇嚴重挑戰，因此在2020年還積極參與政治活動，關心選情，只是拜登當選之後，她們便覺得可以歇上好一陣子，很多人連2日又要辦女性大遊行力挺墮胎權的消息都不知道。

2017年全國女性大遊行是想對川普就職總統，釋放出憤怒聲音，但此後遊行規模逐年縮小；退出遊行的人指出沒去參加的原因五花八門，例如疫情仍在、拜登當選後已感覺政治疲勞、種族平等或跨性別人士權利等命題好像更重要。

民主黨雖把墮胎權抗爭視為2022年期中選政治加分議題，但黨內謀士都擔心支持者的熱情消褪，預兆著本來就不好打的期中選選情會更慘。

民主黨還發現，己方因應一連串公衛、經濟及外交政策危機已經十分吃力；進步派與中間派齟齬不睦，拜登施政滿意度下降，內政及經濟建設還卡關在國會。其他可資動員民主黨基本盤的命題，包括墮胎權正式制定為聯邦法律，因為民主黨在國會僅有最微弱多數，想過關十分吃力。

由民調及訪談得知，選民表示擔心墮胎權的未來遭遇橫逆，例如德州通過新州法禁止逾六周後墮胎，叫他們更有意願期中選出來投票沒錯，但他們懷疑墮胎身為憲法權利會完全遭到推翻，另認為管好新冠疫情才更重要；好些因川普執政才熱衷於全國政治的人，現寧可把重心轉到州級與地方級的政治，認為在那些層級要促成變化，機會才更大。