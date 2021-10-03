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郵購墮胎藥需求增加 德州也要禁

編譯徐薏茹／綜合2日電
德州實施嚴格限制墮胎的心跳令後，州檢察長也要取締郵購墮胎藥。圖為支持婦女墮胎者展示郵購墮胎藥丸的資訊。(路透)
德州實施嚴格限制墮胎的心跳令後，州檢察長也要取締郵購墮胎藥。圖為支持婦女墮胎者展示郵購墮胎藥丸的資訊。(路透)

德州墮胎禁令「德州心跳法案」於9月正式生效，德州預計12月將進一步推出新法，處罰遠端開處方及郵寄墮胎藥物者。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的墮胎藥可由醫師開處方使用，美國初期墮胎至少半數皆使用此類藥物；然而根據心跳法，胎兒出現心跳後禁止墮胎，醫師若在胎兒能偵測到心跳後提供墮胎藥物將受民事控罪。

德州接下來將於12月通過新法案，透過郵寄或其他運送管道提供墮胎藥物將被列為重罪，可能面臨監禁。

由醫師開墮胎藥物已有20多年的歷史，在某些州也可透過遠距醫療取得墮胎藥，或者在線上直接訂購未批准的非知名品牌墮胎藥，這些網路藥物多來自歐洲及亞洲；一名墮胎藥供應商表示，新法生效後仍會繼續向德州發貨。

住在德州奧斯汀(Austin)的安琪拉．維加(Angela Vega)一直以來為不孕症所苦，藉由人工受孕成功得子；她表示自己不太可能意外懷孕，但心跳法案促使她和朋友訂購墮胎藥物，以防萬一。

最近期的數據表明，2018年美國懷孕前九周的墮胎方式，藥物墮胎占五成；第一劑FDA授權藥物需由醫師開藥，疫情期間暫時中止這項規定。

德州墮胎藥物法主要針對藥物供應商，而非服用墮胎藥的婦女，供應商及官員一致認為要從國外引渡違反法規的人士，是不可行的。

自從心跳法案生效後，德州及全美的墮胎藥需求激增，協助婦女尋找墮胎藥供應商的網站Plan C在9月第一周流量暴增2357%，其中三成流量來自德州；PlanC網站聯合創辦人弗朗辛‧科埃托(Francine Coeytaux)認為政治鬥爭反而讓更多人認識藥物墮胎，「諷刺的是，德州新法正幫助我們傳遞訊息。」

墮胎 德州 美國

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