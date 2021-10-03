北半球熱浪肆虐 南極創新低溫-78℉

南極今年經歷最寒冷的冬天，圖為南極松島附近的冰川。(美聯社)

北半球今年屢破高溫紀錄，南半球也受到極端氣候影響，阿蒙森-斯科特南極站(Amundsen–Scott South Pole Station)今年4月至9月測得的平均氣溫為華氏-78度(相當於攝氏零下61度)，創下1957年有紀錄以來平均最低溫 紀錄，比南極站近30年所測得的平均溫度低4.5度；科學家指出，這應是暫時且稀有的現象，南極洲及全球仍持續快速暖化 中。

根據國家冰雪數據中心的紀錄，南極的極低溫使南極洲大陸附近的海冰平面上升至8月有紀錄以來第五高。

負責監測世界極端天氣的氣候學家挨雷拉(Maximiliano Herrera)指出，俄羅斯的南極考察站沃斯托克站(Vostok Station)30日測得華氏-110.9度(攝氏零下79.4度)，比10月期間世界最低溫還低1度。

南極最低溫紀錄為1983年7月在沃斯托克站測得的華氏-129度(攝氏零下89.6度)，衛星探測到的溫度為華氏-144度(攝氏-98度)。

南極與北半球的情況形成強烈對比，根據國家海洋暨大氣總署的數據，北半球6月至8月的平均氣溫為有紀錄以來第四熱，北半球度過史上第二熱的夏天。

科學家強調南極創紀錄的低溫並無法否認全球暖化的嚴重性，南極的氣候變化多端，經常有劇烈波動，可能與全球趨勢相反。

科羅拉多大學科學家斯坎保斯(Ted Scambos)表示，南極氣候極易快速變化；他指出，南極海冰在8月底接近歷史高位，9月底又降至「我們往年這時所看過的最低程度之一。」

華盛頓大學大氣科學教授施泰格(Eric Steig)表示：「一次寒冷的冬天很有趣，但這不會改變暖化的長期趨勢。」

俄亥俄州 立大學大氣科學教授波維奇(David Bromwich)也說，「從長期平均來看，南極正在暖化。」