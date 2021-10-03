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聯合國氣候峰會月底登場 拚10年減排45%

編譯盧炯燊／綜合2日電
聯合國氣候會議月底登場，共謀減緩氣候暖化。圖為紐約市學生1日在聯合國門口舉牌呼籲「拯救地球」。(Getty Images)
聯合國氣候會議月底登場，共謀減緩氣候暖化。圖為紐約市學生1日在聯合國門口舉牌呼籲「拯救地球」。(Getty Images)

聯合國26場氣候峰會(COP26)本月底在蘇格蘭格拉斯哥舉行12天，各國元首曾作出承諾，在本世紀末前，將全球暖化幅度控制在不超過工業化時代前的2攝氏度，最好是在1.5攝氏度以下；美國氣候特使柯瑞(John Kerry)認為，此次會議應可以取得巨大進展，但必須要有更多國家作出承諾。

柯瑞在義大利米蘭的氣候峰會籌備會議上指出，未來十年將是決定性的十年，相信在格拉斯哥的會議上可以取得巨大進展，朝著目標前進，在未來十年減少碳排放45%。

他表示，占全球國內生產總值(GDP)55%的國家，包括英國、加拿大、日本、美國及27個歐盟成員國已經提交了減少溫室氣體排放的計畫，達到控制在1.5攝氏度目標。

然而89個國家在峰會前提交的目標，只是減少排放12%，使得全部191份提案的減排總和，到2030年時不減反增，較現時還要增加16%；因此柯瑞認為必須有更多國家作出承諾，才能達到目標。

柯瑞形容，這是一個未來百年賽跑及目前十年賽跑的起跑線，所有國家都必須團結衝刺，同時這也是對集體多邊主義的最高水平考驗。

中國是全球最大的溫室氣體排放國，美國排第二；柯瑞表示，拜登總統與中國國家主席習近平就這個問題舉行了建設性會談；不過華盛頓郵報曾指出，中國利用柯瑞多次訪問中國的機會明確發出訊息，拜登若不撤除前總統川普的多項針對中國的政策，中國就不會在氣候變化問題上與美國合作。

在籌備會議上，歐盟氣候行動專員蒂默曼斯(Frans Timmermans)強調必須履行1000億元資金承諾的重要性，以協助貧窮國家在2020年至2025年應對氣候變化危機。

蒂默曼斯又說，現在已經看到地球只上升1攝氏度，已發生不可預測的天氣模式，破壞了世界各地的收成和生計，目前人類正為生存而戰。

英國COP26主席沙爾馬(Alok Sharma)則強調年輕人出席今次峰會的重要性，認為會給未來的減排目標注入新活力。

柯瑞 中國 美國

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