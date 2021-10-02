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宣教55年 「700俱樂部」羅伯森牧師退休 兒子接主持棒

記者張聲肇／綜合報導
羅伯森牧師主持基督教宣教節目「700俱樂部」長達55年後退休，由兒子接棒。(美聯社)
羅伯森牧師主持基督教宣教節目「700俱樂部」長達55年後退休，由兒子接棒。(美聯社)

基督教廣播網1日宣布，主持「700俱樂部」電視宣教節目逾半世紀的派特‧羅伯森(Pat Robertson)牧師退休，兒子戈登‧羅伯森4日起，接替父親主持這個每周五天節目。

羅伯森在自己主持的最後一次節目中說，他雖然放下55年主持人的工作，今後如果有需要跟聽眾分享的「神啟」經驗，他仍不時會上節目。

羅伯森於1961年10月1日買下維吉尼亞州破產的UHF電視台，1966年起，他主持的「700俱樂部」(700 Club)開播，成為該台的旗艦節目。

總部在維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)的基督教廣播網說，它的節目有幾十種語言，透過電視和影片、線上傳教和各地祈禱中心，全世界100多個國家的閱聽眾都可看到；他的節目幾乎全美各地的電視觀眾都看得到。

創立基督教聯盟(Christian Coalition)的羅伯森曾於1988年參選總統，鼓舞宣教人士組成政治上的保守勢力，功勞不小。

他在自己的節目上曾因過度保守發言惹上麻煩，例如，2005年公開宣揚暗殺左派的委內瑞拉總統查維茲(Hugo Chavez)；他也曾公開警告賓州鄉村地區人民，如果他們把贊同學校教授「造物主創世論」(與演化論相反的理論)的人趕出教育委員會，會遭天譴。

但他也有「開明」的一面：主張廢止擁有大麻被判刑必須坐牢的法律，還進一步主張大麻合法化，就像酒類產品一樣，因為政府取締毒品的政策失敗。

2007年接替父親擔任基督教廣播網執行長的戈登，4日接下主持棒；他說，父親留下的「祈禱人生」典範，未來將繼續引導這個節目。

大麻合法化 維吉尼亞州 破產

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