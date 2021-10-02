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拜登政府對中貿易策略 戴琪下周一公布

編譯盧炯燊／綜合1日電

拜登政府執政九個月後，終於確定對中國貿易政策；貿易代表戴琪定於本月4日在華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)發表演說，闡述拜登政府的對中國貿易政策，特別是美中貿易關係的新戰略。

戴琪就任貿易代表以來，全面審查前總統川普政府的對中國貿易政；在此期間，拜登政府維持川普政府針對中國的關稅政策，向中國進口商品徵收數千億元關稅。

不過商界和商業團體一直對拜登政府施壓，要求白宮明確說明在美中於2019年12 月達成第一階段貿易協議後，會否繼續與北京談判，是否繼續對中國進口商品徵收關稅。

美中貿易全國委員會主席艾倫(Craig Allen)表示，美方需要問自己，是否真的希望永遠存在這些超額關稅；他更直言，這只會永遠扭曲美中關係。

此外，川普政府稱有關協議為第一階段，理由是雙方還會展開第二階段談判，然而兩年多來，談判從未開始。

根據美中第一階段貿易協議，中國要在截至2021年底的兩年內，購買的美國農產品、能源和服務等，要較2017年的水平增加2000億元；但華盛頓的彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員鮑恩(Chad Bown)根據數據估計，中國迄今只達到目標的62%。

除了購買美國貨品外，拜登政府也不滿中國的智慧財產權(知識產權)政策。儘管中國根據協議修改了許多知識產權法，但同時也採取了新策略，有批評人士認為這些策略或會損害美國專利；貿易代表辦公室今年4月發表報告表示，必須採取更多措施保護美國的知識產權。

戴琪4日的談話除了對中國貿易政策外，另一個更受注目的，將會是對中國貿易戰略的最詳細評估；她曾說過，美中貿易關係正面臨「非常大的挑戰」。

對外，拜登政府也計畫與盟友在貿易政策方面共同對抗北京；美國與歐盟官員9月29日在匹茲堡舉行會議，研究深化跨大西洋技術監管合作、保護敏感技術及應對「非市場經濟」(指中國市場)帶來的挑戰。

中國 拜登 美國

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