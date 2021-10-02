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美法關係緩解 布林肯下周訪巴黎

記者張文馨／華盛頓報導
在潛艦風波後，美國國務卿布林肯下周將訪問法國，試圖修補美法關係。圖為布林肯日前在賓州出席活動。(路透)
在潛艦風波後，美國國務卿布林肯下周將訪問法國，試圖修補美法關係。圖為布林肯日前在賓州出席活動。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)下周將出訪法國，參與石油輸出國組織(OPEC)部長級會議，並再會法國外長。這是美法在新安全協議AUKUS引發的外交衝突以來，外交高層第五次公開互動；國務院表示，美國致力於與各層級的法國同行密切合作。

法國駐美大使艾蒂安(Philippe Etienne)上月29日返回華府，連兩日分別會晤白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與布林肯；拜登總統預訂10月底訪問歐洲時，會晤法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。

兩國衝突源自美國上月15日宣布成立澳英美新安全倡議AUKUS，並決定轉移核動力潛艦技術給澳洲，導致原本為澳洲造艦的法國，丟了數百億元的合約；法國批美「背後捅一刀」，馬克宏召回艾蒂安強烈抗議，歐盟也對美國並未事先告知頗有微詞。

美國政府兩周來，密集與法國和歐盟官員互動以修復關係；美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)上月29日在美國匹茲堡舉行首次會議，布林肯和商業與貿易高層均與會。

拜登9月22日與馬克宏通話，拜登認了自己沒有廣泛協商且必須負責後，法國讓駐美大使返回華府；布林肯9月23日赴紐約參與聯合國大會，在場邊會晤法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)。

國務院和美國貿易代表署1日宣布，布林肯、氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)將在4日到6日前往巴黎，主持石油輸出國組織(OPEC)部長級理事會議，布林肯將再次會晤勒德里安。

國務院負責歐洲及歐亞事務的助理國務卿唐弗里德(Karen Donfried)表示，美國理解要修復美法關係需要時間和實際行動，美國期待在印太戰略中，與法國深化合作。

唐弗里德表示，AUKUS並非要取代現有任何夥伴關係，而是歡迎歐盟或其他合作夥伴加入美國的印太倡議，美國也歡迎法國的參與，期待討論共同戰略中的優先事項，例如強化國際規範、海洋治理和網際網路等。

國務院表示，會議主題為「共享價值：打造綠色且具包容性的未來」，布林肯也會會晤法國外交部長，持續討論在各項議題上強化重要的美法關係，包括印太安全、氣候危機、疫後經濟復甦、跨大西洋關係，以及與盟友夥伴合作應對全球挑戰和機遇。

國務院表示，OPEC占全球GDP六成以上，是達成2050年淨零碳排的氣候變遷目標之關鍵驅動力，布林肯將在會中討論基礎建設、網路安全以及經濟復甦議題。

美國 布林肯 國務院

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