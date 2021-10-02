中國軍機擾台架次創新高 美方「日日緊盯」

美國副國防部長希克斯在CSIS視訊對談時說，美國將密切注意中國在某些領域的發展，並保持有效嚇阻能力。圖為希克斯日前在國防部主持記者會。(美聯社)

中國 1日在建國周年紀念日派出38架飛機侵擾台灣 防空識別區；美國 國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)1日重申，確保台灣自我防衛能力的重要性；她並說，要遏止中國的算計，台灣有效自我防衛，才能改變遊戲規則。

台灣空軍1日發布監控中國軍機動態，共38架中國軍機同日侵擾台灣西南防空識別區(ADIZ)，創台國防部公布統計以來最多架次紀錄；台灣空軍也速派空中巡邏兵力應對，執行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

希克斯1日參加華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)線上研討會，被問到是否憂心中國侵略台灣時說，台灣情勢是美國高度關注之處，印太司令部日日緊盯西太平洋，對該區域具有強大軍力，以降低類似風險。

希克斯表示，美台關係良好，美國對台灣自1970年代起也有承諾，關鍵是協助台灣確保自我防衛能力；確保民主繁榮符合美國利益，首先展現在協助台灣自我防衛上，美國會和全球夥伴在此事密切合作。

希克斯上任以來，將中國形容為步步進逼的威脅(pacing threat)，如今美國、英國與澳洲三國聯合宣布新安全倡議AUKUS，被認為劍指中國。

希克斯說，中方正以驚人速度提升軍力(包括水下能力)，威脅區域鄰國；美、英、澳三國都看到中國國家主席習近平的侵略言詞和中國的軍力不斷增長，也愈發清楚中方的意圖所在，多數都亮起警戒，包括澳洲。

希克斯表示，所謂的AUKUS，並非為澳洲提供核武，而是討論澳洲如何運用核動力；拜登總統還宣布，三方未來會在量子計算、網路等領域合作。

希克斯表示，美國現在越來越關注中國在某些領域的發展，以確保美國能有效嚇阻，這不意味著要進入軍備競賽；美國目標並非和中國發生任何軍事衝突，而是降低緊張局勢，展示可信的嚇阻能力。