NBA球員「反疫苗」 克魯茲蹚渾水 籲詹皇杯葛比賽以示抗議

共和黨德州聯邦參議員克魯茲對NBA球員是否接受新冠疫苗一事，在推特發表竟見加入口水戰。（Getty Images）

某些職籃NBA 球員不願接種新冠疫苗 引發風波，共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)加入口水戰。克魯茲29日在推特發文，表明與拒打疫苗的厄文(Kyrie Irving)、魏金斯(Andrew Wiggins)、畢爾(Bradley Beal)、艾薩克(Jonathan Isaac)站在一起，並在後續推文中呼籲洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)應該宣布拒絕前往對拒打疫苗球員做出禁賽處分的地點，以杯葛手段展現抗議。

NBA知名球員對新冠疫苗出現兩極化態度，克魯茲則跳出來聲援反對疫苗陣線。74歲傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)今年1月接種新冠疫苗並現身NBA的疫苗宣導，本周稍早更在受訪時說，不想打疫苗的球員都應該主動退出球隊。

74歲的NBA傳奇球星賈霸表示，不想打疫苗的球員都應該主動退出球隊。（美聯社）

36歲的NBA球星詹姆斯28日鬆口已接種疫苗，但坦承原本對疫苗有高度疑慮。（Getty Images）

36歲的詹姆斯則與賈霸立場截然不同。長達數月裡，詹姆斯一直不願對媒體透露是否打了疫苗，28日終於鬆口已接種疫苗，並坦承最初對疫苗的確存有高度疑慮。他說，打疫苗是個人選擇，事涉個人健康及福祉，不像有關政治、種族歧視或警察暴力等議題討論，「我覺得我不應該參與別人對個人健康與生活應該如何選擇的討論」。

詹姆斯說：「我知道我為了自己與家人應該怎麼做，我也知道某些朋友為了家人而採取行動，但如果要對廣泛大眾發表談話，呼籲大家應該做什麼事，我覺得那並不是我的工作。」

克魯茲過去曾對NBA支持社會正義等立場發表強烈批判，但29日則一改過去風格，在推特發文宣布與拒打疫苗的厄文等球員站在一起。

克魯茲在後續推文中也指出，願意跟詹姆斯站在一起；克魯茲說，詹姆斯應該採取進一步行動，宣布拒絕前往對拒打疫苗球員做出禁賽處分的地點參加球賽，以示抗議。