美161孕婦染疫亡 住院準媽咪97%未打疫苗 CDC急籲接種

賓州一名孕婦正接受疫苗接種，CDC29日呼籲，處於妊娠或計畫懷孕以及正在哺乳的婦女都應盡快接種新冠肺炎疫苗。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC )29日公開呼籲，建議目前處於妊娠或計畫懷孕，以及正在哺乳的婦女都應盡快接種新冠肺炎疫苗 ；研究顯示，婦女懷孕期間因免疫力降低，使得感染新冠肺炎的風險更高，甚至可能造成死胎。

官方數據指出，今年8月全美死於新冠肺炎的孕婦有22人，為疫情爆發以來單月的最高紀錄；曾被確診感染的懷孕婦女約12萬5000人，其中住院治療的有2萬2000人，161人病歿。

整體來說，懷孕婦女接種疫苗的比率比一般民眾更低，醫療機構的數據也顯示，無論是因染疫重症、分娩或生產而住進醫院的婦女，高達97%的人都未接種疫苗；受孕前或懷孕期間接種疫苗的婦女更是不到三分之一。

接種疫苗的情況在族裔之間的分布也相當分歧，亞裔懷孕婦女堪稱接種比率最高，將近50%；非裔婦女接種比率最低，只有15%。

CDC將孕婦列為感染新冠肺炎重症的高風險族群，因懷孕且出現病症的患者住進加護病房、或使用呼吸器進行介入性治療的機率是一般有症狀患者的兩倍以上，死亡風險也更高。

另外一些數據也顯示，懷孕婦女若感染新冠肺炎，比一般的懷孕婦女更容易出現妊娠併發症，例如妊娠毒血症等，還有其他風險如早產。

長期以來疫苗的臨床試驗研究都是將懷孕婦女排除在外，新冠疫苗也不例外，因此有關懷孕婦女接種新冠疫苗的安全性及有效性的數據都相對較少。

然而，自疫苗通過緊急使用授權以來，科學家就已展開有關懷孕婦女接種的研究，結果也證實疫苗並不會增加流產的風險；無論輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，都能有效為懷孕婦女增強對新冠病毒的免疫力。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「我們鼓勵已懷孕或即將懷孕的民眾多和家庭醫師諮詢，怎麼做才能給媽媽和寶寶最強的保護力。」