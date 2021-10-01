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拜登上任首宣布 美中軍事官員對話 確保溝通暢通

記者張文馨／華盛頓報導
美中軍事官員日前視訊通話，美方代表是負責中國事務的副助理國防部長切斯。（取材自國防部官網）
美中軍事官員日前視訊通話，美方代表是負責中國事務的副助理國防部長切斯。（取材自國防部官網）

國防部發言人麥納斯(Martin Meiners)上月30日表示，負責中國事務的副助理國防部長切斯(Michael Chase)和中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平日前透過視訊，共同主持第16屆美中國防政策協調會談。這是拜登政府上任以來，美國國防部首度宣布美中軍事官員通話。

麥納斯表示，這場美中國防政策協調會談在9月28日及29日舉行，拜登政府持續透過確保與中國暢通管道，負責控管美中競爭，這就是其中的重要部分。

麥納斯表示，在這場對話中，雙邊坦率、深入且開放討論一系列影響美中國防關係的議題，雙邊重申確保溝通管道暢通的共識，美方也清楚表示，在印太地區，維護盟友夥伴共享原則的明確承諾。

國防部發言人柯比（Johnn Kirby）9月30日表示，這次會議富有成效，對兩國來說是溝通過程的重要第一步，不過柯比並未透露更多細節。

路透日前也曾報導，美中軍事官員8月稍早完成拜登政府上台後首次對話，當時的對話官員就是切斯與黃雪平。9月28日的通話應是雙方第二度對話。不過，美國國防部一直未證實8月的首次對話訊息。

中國國防部新聞發言人吳謙在記者會中證實，切斯和黃雪平在8月19日和本周兩度通話。吳謙說，在這兩個場合，「雙方就我們兩國和兩軍之間關係及共同關心問題深入交換意見」。

不過，吳謙批評美國：「中國已多次表達我們發展兩軍關係的原則，那就是中國的主權、尊嚴和核心利益不能受到侵犯。美國對自己、中國和當今世界的認識存在嚴重問題。這是目前兩國和兩軍關係面臨困難局面的根本原因。」

在此之前，拜登政府的外交高層和貿易高層都已和中方進行至少一次通話。美國正在運作讓拜登總統10月和中國國家主席習近平會面。

金融時報曾報導，國防部長奧斯丁曾要求與中共中央軍委副主席許其亮對話，但遭拒絕。美國參謀首長聯席會議主席密利從拜登擔任總統以來，也未與中方對口說上話。

金融時報報導，美中外交高層在3月的阿拉斯加會談不歡而散後，拜登認為中國在南海與台灣附近的行動讓印太緊張局勢升高，希望奧斯丁能與許其亮溝通，但中方拒絕，建議由層級較低的國防部長魏鳳和奧斯丁會談。

美中軍事官員視訊通話，中方代表是中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平。（取...
美中軍事官員視訊通話，中方代表是中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平。（取自新華網）

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