強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

強制疫苗接種並非新鮮事，華盛頓在1777年要求士兵悄悄接種天花疫苗，協助贏得獨立戰爭。（Getty Images）

美國 立國前後，200多年來反對強制接種疫苗 重複上演，但紐約時報 的評論認為，美國得以作為一個國家的存在，部分要歸功於疫苗的免疫。

1776年，大陸會議通過「獨立宣言」，但華盛頓(George Washington)領導的大陸軍攻打英屬魁北克時慘敗，華盛頓後來認為大陸軍士兵染上天花是導致在戰役中失敗的原因，於是在1777年開始悄悄為軍隊接種疫苗，果然病例驟減，軍隊不但倖存下來贏得獨立戰爭，最後更成為今天全球最強大的軍隊。

但是反對天花疫苗(卡介苗)的活動一直沒有停止，直到1955年，全國仍然有數以百萬的家長拒絕讓子女接種卡介苗；這就如今天仍有不少人，當中包括不少醫護人員反對接種新冠疫苗一樣。

歷史是驚人的循環上演，許多工作場所已實行強制雇員接種新冠疫苗，否則會面臨解雇的風險。

這個強制令就如華盛頓強制軍隊接種一樣，取得了成功。加州醫護人員強制接種的最後限期是9月30日，初步統計，醫護人員接種率已達到97%。紐約州8月宣布強制接種時，醫護接種率是75%左右，現在已上升至92%。

要令反接種疫苗的醫護人員改變初衷的原因有很多，除了雇主向他們提供更多信息外，當然也不排除為了飯碗而不得不接種；例如北卡州的醫療集團Novant Health，上周375名員工因未接種疫苗而遭停職，如今這批員工已有逾半數在接種疫苗後復工。

耶魯大學全球健康研究所專家奧瑪爾(Saad Omer)表示，停職雖給雇主帶來短期影響，但長遠而言，好處是巨大的。

1905年最高法院對反對接種卡介苗作出裁決時指出，憲法不允許美國人隨心所欲地行事，「人人享有真正的自由是不可能存在的」。這就是說，即使美國這樣優先考慮個人自由的國家，國民也無權傷害他們的同事、家人、朋友和社區。