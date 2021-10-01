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美歐合作 布林肯：有機會看到中國「貿易行為」改變

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國在貿易與商業行為上令人不滿之處，美國將持續就相關問題與中方接觸。（路透）
國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國在貿易與商業行為上令人不滿之處，美國將持續就相關問題與中方接觸。（路透）

國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國在貿易與商業行為上令人不滿之處，美國將持續就相關問題與中方接觸，若與歐洲盟友一道，更有機會看到中國改變作為。

另針對北韓28日試射飛彈，布林肯表示，美國正在評估北韓的目的與行動，並關切北韓一再違反聯合國安全理事會相關決議，「我認為這些行為導致更多的不穩定和不安全。」

布林肯表示，美國的北韓事務特使金星容(Sung Yong Kim)正在和日本與南韓官員積極對話處理中，尋求適當降低風險的措施。

美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)在美國匹茲堡召開首次會議，布林肯(Antony Blinken)和商業與貿易高層均與會，聯合聲明雖未直接點名中國，但他30日舉行記者會表示，中方補貼國有企業、強制技術轉讓、竊取智慧財產權，以及其他不允許公平競爭的扭曲作為，美國與歐洲同樣不滿。

「我們當然會在這些問題上，與中國接觸。」布林肯表示，歐洲夥伴也是如此，只要通力合作，就更有機會看到中國改變作為。

布林肯說，中國在包括美中第一階段貿易協議中做出持續性承諾，願購買一定商品，中方應當信守承諾；此外，中國對美國在內的所有貿易與投資，必須在一個不傷害美國和盟友的工人與企業的方式中公平進行。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)28日才抨擊，中國並未遵守美中第一階段貿易協議的採購承諾，中方對美國波音公司數百億美元的採購訂單遭北京從中作梗。

布林肯說，要與歐洲合作形塑未來的規則和標準，當世界上近半的國內生產毛額(GDP)能依據共同民主價值觀行事，力量強大。

這是美國與歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)首次會議，布林肯、雷蒙多和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)與會；這也是美國15日宣布技術支持澳洲打造核動力潛艦艦隊，造成美歐關係緊張以來，雙邊高層官員首次會晤。

英國金融時報報導，布林肯呼籲美國與歐洲在可能構成國安風險的企業領域，強化訊息共享機制。

布林肯表示，華府與布魯塞爾在共享訊息可以做得更多且可能更好，能正確與歐洲同行即時分享訊息的機制至關重要。

國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國在貿易與商業行為上令人不滿之處...
國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國在貿易與商業行為上令人不滿之處，美國將持續就相關問題與中方接觸。（Getty Images）

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