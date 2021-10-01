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抗衡中國 印太軍備競賽白熱化

編譯李京倫／報導
2020年全球軍費 近2兆美元 製表／李京倫
2020年全球軍費 近2兆美元 製表／李京倫

隨著美國中國競爭愈來愈激烈，太平洋地區出現接二連三飛彈試射和數筆巨額國防交易，凸顯區域軍備競賽白熱化。

法新社報導，南韓延世大學中國研究教授魯樂漢說：「印太地區正掀起一股輕微的加強軍備熱潮，感覺大家都在這麼做。」

在短短24小時內，北韓9月15日試射兩枚「鐵路飛彈系統」飛彈，南韓首度成功試射潛射彈道飛彈，澳洲16日宣布首度購買美國核動力潛艦。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的數據，光是去年，亞洲和大洋洲地區合計軍事支出就超過5000億美元。

SIPRI軍費與軍火製造計畫主任貝羅-蘇杜歐告訴法新社：「過去20年軍事支出呈現顯著上升趨勢。而亞洲確實是趨勢最明顯的地區。」

中國占亞洲軍事支出總額一半左右，過去26年軍費年年增加，把解放軍轉變為現代化作戰部隊。

中國目前一年軍事支出估計為2520億美元，較2011年增加76%，使中國得以投射軍力到亞洲各地，並直接挑戰美國主導地位。

不過，澳洲、印度、日本、南韓等國的國防支出也在增加。澳洲前國防情報官員休布瑞吉認為，這是對中國軍事實力增強的直接反應。

目前擔任澳洲戰略政策研究所國防、戰略與安全計畫主任的休布瑞吉指出：「目前有兩方在軍事上競爭，一方是中國，另一方是其他想嚇阻中國動武的國家。」

休布瑞吉說，澳洲採購核動力潛艦和戰斧巡弋飛彈，「都是為了提高中國參與軍事衝突的成本，是針對解放軍軍力非常有效的抗衡手段」。

他說，南韓軍費增加，不僅為了對抗北韓，同樣也為了抗衡中國，而印度軍事現代化「顯然是為了因應中國軍力逐漸增強」。

如果害怕中國侵犯是亞太國家軍費增長的主要原因，美國看來樂於幫助區域盟友添購軍火。魯樂漢表示：「我們不會看到這裡管控軍備，而會看到完全相反的事，就是軍備競賽。」

中國 澳洲 美國

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