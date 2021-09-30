美國培根價暴漲28% 「40年來最貴」 短期難回跌

豬排價格已漲7%，培根跟著暴漲28%，是美國40年來最貴的時刻。（歐新社）

過去一年以來，豬排價格已有7%的漲幅，而用豬肉做成的培根，其售價則已暴漲28%，是美國 40年來最貴的時刻；分析師表示，豬肉價格暴漲的原因與疫情 ，和因疫情導致的供需失衡有關，且價格短期內難以回跌。

據分析，新冠肺炎 疫情擴散之初，許多消費者因恐慌屯糧，大量買進豬肉，廠商為了應付市場上龐大需求量，要求員工24小時輪班，結果勞動密集的豬肉加工廠成為新冠肺炎散布的溫床，致使工廠關閉清消。

緊接著，由於工廠關閉，大量未屠宰的豬隻無法被加工成食品，據估計至少有上百萬頭豬因無法流入市場而被執行安樂死；經濟學者史佩克(Adam Speck)表示，豬農為了避免豬隻損失，有意地減少為種豬配種，導致今年豬肉供應量比起去年同時期少2%。

常在早餐餐盤上出現的培根，價格暴漲28%，是美國40年來最貴的時刻。（美聯社）

史佩克說：「第一線零售超市的豬肉銷售量愈來愈高，顯示民眾對豬肉的需求旺盛，但同時供應趨緊，導致價格節節高升，而且不要指望未來幾個月價格會回跌，零售商一調漲售價，就很難再調回去。」

此外，在全球範圍內奪走大量豬隻性命的非洲豬瘟(African swine fever virus)，對於美國的相關產業有一體兩面的影響；由於目前全球非洲豬瘟的主要疫區在亞洲，美國豬肉可以打進如越南、中國、韓國等地；然而今年7月中美洲的多明尼加首次出現非洲豬瘟病毒，這是該種病毒最靠近美國的時刻，一旦傳入，對養豬業不啻是重大打擊。

在舊金山經營墨西哥風味沙威瑪(Al Pastor)餐車的業者艾斯克巴多(Miguel Escobedo)表示，他從業40年來，從沒見過這麼貴的豬肉價格；他說：「有的時候市場價格會有一些波動，但沒看過這麼大的波動，今年為此調整了菜單內容，例如推出蝦仁口味的沙威瑪。」