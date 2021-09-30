郵局10月起採新作業 配送變貴+變慢

有信要寄的民眾要快點去寄信，郵政總局更改作業標準，投遞物件可能更貴卻更晚到。（Getty Images）

美國郵政 局(USPS)從10月1日開始實施新的作業標準，部分普通郵件(First Class Mail，平信)、期刊等物品投遞時間將拉長約30%；同時，自10月3日起至12月26日，會暫時提高國內商業零售包裹的運費，以因應年底假期的遞送開銷。

USPS發言人金‧富朗(Kim Frum)說，USPS自10月1日開始將針對平信及期刊郵件「實施新的服務標準」不過她指出，這項改變主要適用於國內跨州或國際信件，約61%的普通郵件及93%的期刊投遞時間應不會受影響。

節日旺季到 國內零售包裹運費漲

此外，由於接下來的三個月連續碰上萬聖節 、退伍軍人紀念日、感恩節、聖誕節 ，因此自10月3日起至12月26日止，USPS將提高國內商業零售包裹的運費，但國際運費維持原價，不受假期影響。

富倫表示，這項計畫是郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)今年3月宣布「十年計畫」(10-year strategic plan)的一部分，包括對郵務技術、車隊和人員培訓所做的長期改革。

另外，不同於聯邦快遞(FedEx)或優比速(UPS)在空運市場中占有一席之地，富倫指出，由於路面運輸較可靠並兼具成本效益，郵政總局的郵務服務仍將以陸路投遞為最主要方式。

事實上，促使郵政總局進行重大改革最重要的因素，是連年虧損的財報；根據郵政總局今年8月公布的財務資料，自2020年6月30日起至今年6月30日止，平信投遞率約為83.6%，比起2019年至2020年度的88.9%下降5.3%；而上一季的虧損更達30億元，比去年同一季度虧損22億元增加36%。

富倫說：「通過此一改革，將使美國郵政總局的服務更具可預測性、提供客戶更可靠的服務，並提升整體投遞網絡的效率。」