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莫德納第3針 FDA擬准「減半施打」

編譯林梅婕／綜合29日電
FDA正在審核莫德納Moderna疫苗第三劑補強針，莫德納將第三劑劑量將減半為50微克。（美聯社）
FDA正在審核莫德納Moderna疫苗第三劑補強針，莫德納將第三劑劑量將減半為50微克。（美聯社）

政府內部知情人表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在審核莫德納(Moderna)疫苗第三劑補強針；彭博新聞報導，FDA傾向於將劑量減半；而聯邦疾病防治中心(CDC)也表示，無論是接種第三劑莫德納新冠疫苗或是輝瑞疫苗，產生的副作用都與第二劑相似。

目前全美共1億7000萬人完成莫德納或輝瑞(Pfizer)與BioNTech的新冠疫苗接種，占已接種人口的92%；當局也在上周批准緊急授權，開放65歲以上且接種兩劑輝瑞疫苗超過六個月以上的民眾接種第三劑。

莫德納的初始接種劑量為100微克，該公司遞交補強針試驗數據時也以半劑為主，其他廠家的第三劑疫苗劑量也將依照監管人員的判定有所不同。

雖然FDA也曾對第三劑莫德納疫苗維持全劑量的有效性進行評估，不過彭博新聞引述知情人士透露，現階段將以減半的劑量進行審核。

輝瑞的初始劑量為30微克，補強針亦為30微克；目前當局的建議維持補強針應接種與先前同樣的疫苗廠牌，至於混合接種的研究仍在進行中。

莫德納將第三劑劑量減半為50微克除了能降低副作用的風險，也可讓莫德納在短期內提升產量、滿足全球的使用需求；另外，外界批評富裕國家把持疫苗資源，相對於貧窮國家許多人卻連第一劑都沒得施打，半劑補強針也可減緩這些批評的聲浪。

CDC也在29日表示，依照回報的數據結果，無論是接種輝瑞或莫德納，第三劑的副作用都與第二劑相似，補強針並「沒有太令人出乎意料的不良反應」。

這些研究結果公布在CDC的「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)上，透過疫苗安全監督調查「V-safe」分析1萬2591人已接種第三劑的健康狀況。

該報告指出，接種mRNA信使疫苗第三劑的副作用大多與第二劑相同，皆屬「輕微或中度」，且一般發生在接種後的隔天；注射部位周圍的局部反應包括搔癢、疼痛和紅腫「略有增加」的現象，但全身性的反應如發燒和頭痛則減少一些。

疫苗 莫德納 輝瑞

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