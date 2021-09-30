美秋冬面臨流感+新冠夾擊 醫師憂：死亡率恐攀升

入冬之後，美國 將面臨流感以及新冠疫情 雙重威脅，中佛羅里達大學(University of Central Florida)家醫科醫師布羅斯(Adrian Burrowes)說，疫情爆發迄今已經為數百名染疫患者看診，但對於即將來臨的流感季節感到特別憂心，害怕狀況可能比去年更加棘手，許多病患可能同時感染流感及Delta變種病毒，死亡率恐將因此明顯提高；他說，流感與新冠病毒同時感染，將對人體免疫系統帶來災難性的重創。

布羅斯接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，許多美國民眾如今已經出現疫情疲乏，對於防疫措施較為鬆懈，「我對今年的狀況非常擔心，超過一年前」。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時也說，流感疫情每年冬季都會出現，但今年若和新冠疫情結合，雙重影響恐讓美國民眾難以招架；他指出：「我們必須調整我們的生活方式。」

高特里布舉例說，學校及職場都必須做出某些改變，包括加強空氣過濾、改善室內空氣品質，「我想，民眾還是要自主戴口罩才行」。

美國急診醫師學會(American College of Emergency Physicians，ACEP)主席羅森柏格(Mark Rosenberg)分析，去年美國民眾對於新冠病毒高度戒備，連帶阻斷了流感的傳播；羅森柏格本月稍早在書面聲明中指出，去年許多民眾都不出門，若出門則會戴上口罩，使得流感案例創下歷史新低，「但今年的狀況可能變得截然不同，較為危險」。

如何避免同時感染流感及新冠病毒，羅森柏格指出，打疫苗是防止同時感染的最佳之道。

高特里布表示，冬季期間，辦公室應該避免員工過於密集，以降低傳染機率，「或許把某些原訂要在冬季舉辦的會議，改到秋季或春季」。

布羅斯說，與一年之前相比，如今出門民眾變多，數百萬美國民眾並沒有接種新冠疫苗，也還沒打流感疫苗 ，「我相信今年將看到流感案例增加」。他說，估計未來幾個月將頻頻出現同時感染流感及新冠病毒的案例，這些病例的死亡率恐將明顯攀升。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，由於去年流感案例實在太少，並沒有民眾同時感染流感及新冠病毒的足夠數據，「衛生專家仍在研究這種案例究竟有多普遍」。