輝瑞交臨床資料 「5-11歲接種」FDA最快或感恩節前批准

輝瑞已向FDA提交新冠疫苗用於5歲至11歲兒童的臨床試驗結果，兒童最快可能在感恩節前夕接種。圖為康州一名12歲兒童正在打疫苗。（Getty Images）

輝瑞 (Pfizer)及BioNTech在28日宣布，已經向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )提交新冠疫苗 用於5歲至11歲兒童的臨床試驗結果，其結果證實安全有效；不過另一方面，正式申請對兒童展開接種可能要幾周後，因此兒童接種疫苗，最快也得等到感恩節前。

輝瑞及BioNTech上周就表示，2200人的兒童臨床試驗發現，輝瑞疫苗對5歲至11歲兒童「安全有效」，能夠產生與年輕人相當的抗體；28日正式向FDA提交試驗結果後，FDA承諾將會盡速分析相關數據。

不過兩公司提交的是「試驗結果」，將輝瑞疫苗用於兒童的「正式申請」預計還要再等「幾周」，且會一併向多國政府提交申請；華爾街日報引述消息人士報導，輝瑞可能要到10月中才有辦法正式申請，因此FDA最快也要到萬聖節後、感恩節前才能放行。

新冠肺炎對兒童而言是「低風險」，但並非「零風險」；自疫情爆發以來，兒童的確診數超過550萬，仍有至少480人病歿，以及數以萬計的兒童住院，且出現超過4600例小兒多系統發炎症候群(MIS-C)的麻煩後遺症。

因此面對學校重新開放，各種戶外活動恢復，許多家長對於自己的子女不能接種疫苗感到憂心忡忡；華盛頓郵報報導，一些兒科醫師會碰上苦苦哀求為他們子女「偷打」疫苗的家長，也有兒科醫師會用「保護你的孩子」為由，替家長們接種疫苗。

但並非所有家長都認為如此；凱薩家庭基金會(Kaiser Family Foundation)8月的調查顯示，5歲至11歲兒童家長中，只有26%願意在FDA放行後「即刻」讓子女接種疫苗，40%表示將會「觀望」，25%表示「不願意」。

這代表即使許多家長已接種疫苗，仍會對子女接種疫苗的安全性感到憂慮；事實上，全國66%的成年人已完成接種，不過12歲至15歲青少年的接種率只有42%，12歲以下兒童的接種率能夠多高目前仍屬未知。