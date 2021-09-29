補強針可混打？佛奇：國家衛生研究院1周內公布

白宮首席防疫顧問佛奇28日表示，國家衛生研究院(NIH)將在一周內，針對嬌生(J&J)新冠疫苗補強針的混打實驗做出結論。（Getty Images）

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)28日表示，國家衛生研究院(NIH)將在一周內，針對嬌生(J&J)新冠疫苗 補強針的混打實驗做出結論，而輝瑞(Pfizer)疫苗的數據預計要到10月中旬公布；至於莫德納(Moderna)疫苗的研究數據已經完成。

佛奇表示，由於目前只允許已完整接種兩劑輝瑞疫苗的民眾，在施打完第二劑疫苗六個月之後接種補強針，呼籲大家不要擅自跑到藥局要求施打；他說：「任何的疫苗及施打的方式都要經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的認可，所以請不要走在FDA之前。」

佛奇同時指出，雖然可能最終所有人都要接種補強針，但就現階段而言並沒有廣泛接種的必要；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也說：「體內抗體的衰退是個非常緩慢的過程，所以沒有必要立刻施打第三劑。」

然而，即便衛生官員多次公開呼籲不要恐慌，仍有大量民眾趁周末假日到藥局接種；根據白宮新冠疫情 協調官齊安茲(Jeff Zients)28日公布的數據，25日全美約有40萬人於社區藥局接種補強針，預約幾周內接種的人數更是突破100萬人；齊安茲說：「我們現階段的疫苗政策重點，仍是放在推廣並提高第一劑與第二劑的接種率。」

此外，佛奇接受有線電視新聞網(CNN)採訪時，表示擔憂東北部地區今年秋冬可能出現的疫情反撲，並認為只有要求戴口罩並提高教職員工的疫苗接種率，才能防止疫情控制相對良好的新英格蘭地區，爆發如同南方各州嚴重的疫情。

瓦倫斯基也同意佛奇的看法，她說：「疫苗強制令確實讓更多人接種了疫苗，且證據顯示，愈多人接種，社區愈能受到保護。」