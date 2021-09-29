全美房租也漲不停 7個月漲幅13%創5年新高

房市熱絡，房價以二位數的方式成長，讓許多口袋不深、卻又需要房屋的民眾大感吃不消，一些民眾只能轉向租屋，但這租屋市場同樣熱絡，今年初至7月，全國房屋租金 已上揚近13%，漲幅為過去五年來之最，讓有需求的民眾依然壓力沉重。

華爾街日報報導，地產數據商Yardi Matrix的數字顯示，今年初至7月，全國房屋租金已上揚近13%，為過去五年來之最；即使是新冠疫情衝擊甚深、許多民眾去年一度避之唯恐不及的城市，今年前七個月的公寓租金漲幅也達到8.3%。

美國瑞穗證券(Mizuho Securities USA)地產分析師賈斯特(Haendel St. Juste)表示，對續約的家庭而言，租金上漲幅度不會太高，因為房東 不會希望房客覺得他在藉此時機「敲竹槓」，對租屋市場來說，這不是好事。

不動產投資 信託公司Tricon Residential發布的數據則顯示，擁有的房屋新租戶7月租金漲幅達21%，創下有紀錄以來新高，既有續約的租金漲幅則是5%；不過執行長伯曼(Gary Berman)表示，如果沒有任何外力插手，部分房屋漲幅逼近10%是可能的。

但是報導指出，對於想要擁有一個新家的民眾而言，租金上漲就不是個讓人開心的消息，尤其是房價大漲，今年第二季較去年同期大漲23%的情況之下。

雖然租金上漲，但是除房客為高所得家庭的房東外，許多房東其實沒有獲益太多，因為疫情造成嚴重失業問題，讓政府祭出暫停逼遷令，即使房客無力繳納租金，房東也不能趕走。

真正獲益的是投資客及地產相關的企業；地產公司Redfin的數據顯示，華爾街投資客今年上半年在房地產的投資額高達870億元，僅在第二季就收購了6萬8000棟房屋。

投資客中還包括數間機構，而且占比驚人，僅黑石(Blackstone)、景順(Invesco)、高盛(Goldman Sachs)三機構從6月以來就投資超過110億在房地產上。