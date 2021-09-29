美7月房市火熱 漲幅19.7%再創新高 華府等3城稍退

7月底房價漲幅達19.7%，是1987年以來最高紀錄，現已漸緩；圖為加州一屋主準備賣房後，搬離洛杉磯。（美聯社）

買家要競出高價才買得到房的熱潮7月達高峰，隨後有趨緩跡象；根據「史坦普-凱斯席勒全國房價 指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)顯示，7月底一年房價漲幅達19.7%，這是1987年以來最高紀錄，也是連續第四個月寫下新紀錄。

全球投資專家拉札拉(Craig Lazzara)說，過去幾個月的漲幅不但大，且全國各區皆漲，這是很不尋常的現象。不過，全國20大都會 區，有三個已見漲速趨緩，如底特律、克利夫蘭和華盛頓特區；經濟學者南西‧豪頓(Nancy Vanden Houten)說，房價遲早要回穩，而回穩跡象已現。

史坦普-凱斯席勒指數所追蹤的10大都會全年房價7月底漲幅19.1%，比6月底18.5%更高，20大都會漲幅，7月和6月更分別達19.9%和19.1%。

另據華爾街日報報導，美國上市公司握著2.7兆現金，擁有總值1.64兆元的地產，比10年前增加38%，尤其在疫情期間投資地產，推高房市「有功」，也顯見大企業手頭現金太多，除了投入房地產 市場，似乎別無更有效率的用錢方法。

谷歌上周宣布以21億元購買曼哈頓一棟辦公大樓。亞馬遜去年才花了9.78億元買下也在曼哈頓的一家百貨公司大樓。臉書則以3.68億元買下華盛頓州貝爾維市(Bellevue)一整個辦公園區。

企業界的大地主，本來都是零售巨擘沃爾瑪和快餐速食連鎖大咖麥當勞等的擅長，如今科技大咖也加入房地產購置行列，大肆收購辦公大樓、資料中心、倉儲空間，甚至零售商圈。

對科技業者而言，自擁營運空間的好處是省下龐大的租金，免掉麻煩的租賃協商，不必受到租約牽累。在業者自行設計、裝潢、更新及維修下，辦公營業場所的價值也日漸提升，唯一風險就是隨著都市地段的興衰，所在房地產的價值也會跟著起伏。