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紐約鬼屋要賣了 開價$444,444「裡面住著9隻鬼」

編譯林梅婕／綜合28日電
紐約州北部的特洛伊鎮一棟據稱住有九個鬼的房屋「恩斯林宅」，開價44萬4444元求售。（取自谷歌地圖）
紐約州北部的特洛伊鎮一棟據稱住有九個鬼的房屋「恩斯林宅」，開價44萬4444元求售。（取自谷歌地圖）

紐約州北部的特洛伊鎮(Troy)上的蘭辛堡村(Lansingburgh)社區，據稱有一棟鬧鬼的房屋「恩斯林宅」(Enslin Mansion)，如今開價44萬4444元求售。

這棟鬼屋曾登上電視媒體Discovery和旅遊生活頻道(TLC)的節目，屋主聲稱裡面有四個房間、兩套衛浴之外，還有九個鬼，其中一個據傳是當年惡名昭彰的走私販傑克·戴蒙(Jack "Legs" Diamond)。

相傳444是代表守護天使們獻上鼓勵的訊息，又被稱為「天使號碼」，主要是幫助一些人度過生命中的難關，因此屋主定下這個售價。

屋主還將其中一間鬧鬼的雙人房刊登在旅行住宿網站Airbnb上，標價住一晚是206元，成功吸引一些喜歡鬼怪冒險的旅客，廣告詞寫著：「別擔心，我們的鬼都不會傷害你們，你們大概也不會遇到他們，但也有一些住客發誓他們是真的存在！」

恩斯林宅建於1890年，現任屋主是55歲的米雪兒·貝爾(Michele Bell)；她形容自己是個富有同情心的人，她也告訴聯合時報(Times Union)自己的曾祖父費爾(Frederick A. Feyl)是在1919年購入這棟房子，貝爾說：「它裡面住著許多鬼魂，鬧鬼鬧得相當嚴重。」

貝爾表示，九個鬼裡面有五個是她的家族成員，包含她最近過世的兒子尼克(Nick)；還有一個叫雪莉(Shirley)，她第一次留宿就被發現死在地下室；其他三個鬼則是身分不明的男性。

貝爾長期都是將地下室和其他房間上鎖，並透露這些都是曾是鬼魂出沒的地方；媒體也曾報導，有幾位專業的超自然現象調查員都偵測到，這棟房屋內確實有鬼魂活動。

貝爾表示，自從九年前母親罹患阿茲海默症後，她就希望能賣掉房子以便照顧媽媽；她也透露希望讓一對年輕夫婦買下，並強調自己不會修改售價。

天使 紐約州 阿茲海默症

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