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20%偷渡客染疫 國安部長坦承「未料到確診會飆高」

編譯柯立偉／綜合27日電
國土安全部部長梅奧卡斯27日表示，不曾料到美墨邊境的新冠肺炎病例會飆高，因此沒有做出相關防範措施。（Getty Images）
國土安全部部長梅奧卡斯27日表示，不曾料到美墨邊境的新冠肺炎病例會飆高，因此沒有做出相關防範措施。（Getty Images）

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日出席線上「移民法規暨政策研討會」時表示，不曾料到美墨邊境的新冠肺炎病例會飆高，因此沒有做出相關防範措施，導致現在邊境地區的染疫率高達20%。

由於目前非法越境的無證移民不須經過新冠肺炎檢測，梅奧卡斯也曾在24日告訴記者，不清楚目前在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營暫居的1萬7000名非法移民中究竟多少人染疫，因此目前尚不清楚梅奧卡斯得出20%的計算標準為何。

此外，基於「20%」這個數字的染疫率，梅奧卡斯表示目前用以執行驅逐程序的「美國法典42章-公共衛生」是個「可以理解」的選擇，即便這項作法在法庭上被推翻，國安部也會推出對應政策；不過，他也強調，以公衛命令作為驅逐移民的手段只是一項「暫時性命令」，不是永久性的政策。

梅奧卡斯當前的移民政策引起前總統川普的不滿，抨擊釋放程序鬆散，既沒有查驗過他們的任何證件，也沒有做過人別確認，就貿然把人放進美國；川普說：「有些非法移民病得很重，比『中國病毒』還重，但卻沒有被要求要戴口罩，就這樣自由自在地漫步在這個偉大的國家。」

川普還批評美墨邊境的邊境管制「已淪為全球笑柄」，任何人只要願意，都可以大搖大擺地穿越邊境：他指出：「每名非法移民進入美國時都可以不經病毒檢驗，向警察自首後就隨意選擇居住在美國的任何一個角落，我們還為他們提供納稅人付費的醫療健保，導致邊境執法人員遭受詆毀，士氣低落。」

不過，梅奧卡斯仍認為目前移民政策的方向正確，並淡化德州邊境大量湧入非法移民的影響：梅奧卡斯表示，美國有大約1100萬非法移民，有無證客越境「不是什麼新鮮事」。此外，他也為推翻川普牆的政策辯護，他說：「法律規定每個人都有提出救濟的權利，這是美國引以為傲的傳統。」

非法移民 美墨邊境 美國

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