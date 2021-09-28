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密利聽證將電視轉播 聚焦阿富汗撤軍、去電中國將軍

編譯林育正／綜合27日電
參謀首長聯席會主席密利上任兩年，無法與政治脫鉤，28日將出席參院軍事委員會聽證會。（美聯社）
參謀首長聯席會主席密利上任兩年，無法與政治脫鉤，28日將出席參院軍事委員會聽證會。（美聯社）

參謀首長聯席會主席雖不具有軍隊指揮權，但應是最親近總統和國防部長的軍事顧問；但密利(Mark Milley)上任兩年，卻無法與政治脫鉤多次登上媒體版面；28日他將出席參院軍事委員會聽證會，電視不僅將轉播，也被視為最受關注的國會聽證會。

密利將連續兩天將分別到參院與眾院作證，預計在聽證會上，接受有關阿富汗撤軍等問題。不過阿富汗一連串的混亂後，密利更在華盛頓郵報副總編輯伍華德(Bob Woodward)新書「危急關頭」(Peril，暫譯)一書中被指出，曾阻止前總統川普在任期最後幾個月，對中國或伊朗發動戰爭，或無端以核武攻擊；但上述行為，被部分人士指出已違法。

密利也被爆料1月時，在電話裡向眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)質疑川普總統「恐已發瘋」。自此之後，他便遭到共和黨人士猛烈抨擊。他在書中還被指出，曾向中國將軍保證若美國發動攻擊，將事先通知。

從種族正義、國內恐怖主義、核武到川普的健康狀況，密利身陷政治風暴，不斷登上媒體版面。部分國會議員指控密利越權，但他仍獲得拜登總統力挺。

智庫萊克辛頓研究所(Lexington Institute)營運長湯普森(Loren Thompson)表示，密利是華府黨派對立下的受害者，但自己也塑造現今的公眾形象。

湯普森說：「他在檯面下的觀點和行為，太過頻繁在爆料書籍中出現。也許他希望積極塑造公眾形象，效果卻不如預期。」

密利愛好交際的個性可能是最初吸引川普任命的原因，但不久後卻造成反效果。去年6月密利私下反對川普援引暴亂法(Insurrection Act)於華府派軍隊上街，鎮壓抗議佛洛伊德(George Floyd)事件的群眾。密利也表示後悔陪同川普穿越拉法葉廣場，前往教堂手持聖經拍照。

但密利遭逢嚴厲批評，幾天後他表示自己犯下嚴重錯誤。接下來幾個月，他一度可能被川普開除。據傳拜登上任當天，他向前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)透露鬆了一口氣。

密利 川普 拜登

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