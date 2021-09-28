拜登搞不定邊境危機 黨內盟友快崩解

拜登總統如無法有效解決邊境非法移民危機，盟友陣線恐將崩解；圖為大批海地偷渡客湧入德州。（Getty Images）

國家廣播公司(NBC)報導，拜登 總統如果無法有效解決邊境 移民潮危機，當初協助他順利贏得2020年總統大選的盟友陣線，恐將從此崩解；舉例來說，民主黨 籍麻州聯邦眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)、民主黨加州聯邦眾議員梅辛‧華特斯(Maxine Waters)都曾長年抨擊前總統川普邊境政策，但如今這兩位國會議員已把檢討砲口轉向拜登。

邊境巡邏隊員騎在馬上持鞭的照片， 攝影者雖已表示並非鞭打偷渡客，但已引起爭議。普瑞斯利形容，邊境巡邏隊員對待非法入境者的手段「窮兇極惡且充滿白人至上主義」。華特斯則說，邊境巡邏員的作為「比我們在蓄奴時期目睹狀況還要糟糕」。

報導指出，普瑞斯利與華特斯都曾連續多年批評川普的邊境政策，但現在她們的檢討對象卻是民主黨總統。

國家廣播公司分析，拜登現今陷於兩難，一邊是民主黨內的移民倡議人士，另一邊是認為拜登對於邊境問題立場仍然不夠堅定的共和黨人士，還有其他意見聲浪，使得白宮政治處境顯得孤立。川普將移民問題高度政治化，讓身為繼任者的拜登對於處理邊境問題難以發揮：對拜登支持者來說，任何取締邊境移民的措施都會被貼上川普主義(Trumpism)標籤，對共和黨陣營來說，拜登想要修改移民制度任何環節，一律視同將國家平白無故送給別人。

前總統歐巴馬任內住房及城市發展部部長、曾經角逐2020年民主黨總統初選的卡斯楚(Julian Castro)表示：「在這個時候，拜登必須展現道德清晰(moral clarity)才行。如果做不到的話，曾經協助他贏得大選的盟友陣線，將會就此崩解。」

報導指出，民主黨籍前總統歐巴馬曾經發生過的狀況，拜登似乎難逃重蹈覆轍的命運。當年在2008年民主黨黨內初選裡，歐巴馬為自己政治立場定調為比喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)更加左傾，但贏得總統大選之後，歐巴馬後來卻因為遣返無證移民人數超過前幾任總統，被媒體冠上「遣返統帥」(deporter in chief)稱號。