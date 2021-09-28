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前南加大助理教練 承認捏造澳門賭場總裁女兒入學資料

記者張聲肇／綜合報導
前南加大女足助理教練簡基27日在法庭承認經常偽造資料，幫助原本不夠資格的學生獲得入學許可。（路透）
前南加大女足助理教練簡基27日在法庭承認經常偽造資料，幫助原本不夠資格的學生獲得入學許可。（路透）

南加大女足助理教練簡基(Laura Janke)27日在法庭承認經常偽造資料，從網路上複製照片，誇大入學申請人的體育表現，以便幫助原本不夠資格的學生獲得入學許可。

波士頓郵報報導，39歲的簡基在波士頓聯邦地區法院審判兩名前企業主管的時候，作上述表示。這兩位被告是曾任澳門永利賭場總裁的艾智勤(Gamal Abdelaziz)和前Staples and Gap Inc.主管威爾遜(John Wilson)。他們兩人是行賄入學醜聞案被告數十人當中的兩位。

簡基說，她處理客戶的入學申請案時，通常都不知道客戶到底體育行不行，打哪一種球或學過哪樣運動，都不知道。

2007年到2014年任職南加大的簡基說，她替艾智勤女兒申請入學的資料，包括偽造申請人曾是香港某校籃球校隊的「資歷」，做到「以假亂真，無人起疑」，希望以「專長打籃球」的成績進入南加大。艾智勤被告的罪名是以30萬元行賄。

現任波士頓一家私募基金公司老闆的威爾遜遭訴的罪名則是以22萬元行賄，讓他兒子進入南加大當水球隊隊員，另行賄100萬元，讓孿生女兒各進入哈佛和史丹福兩大名校。

被告的辯護律師都說，被告不知道有人替子女造假資料，他們都是堂堂正正捐款給各大學。

簡基坦承她是配合入學顧問辛格(William "Rick" Singer)作業。檢方說，辛格是該校收賄舞弊案的主謀。簡基說，她在做假過程，從未和家長溝通或見面。

她被控訴的罪名是共謀欺騙，2019年5月她已認罪，希望以出庭作證換取減刑。

南加大 波士頓 澳門

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