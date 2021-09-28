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拐騙女性賣淫30年 歌手勞凱利面臨100年刑期

記者顏伶如／綜合報導
歌手勞凱利遭控性販賣、敲詐勒索等九項罪名，27日被聯邦陪審團裁定所有罪名全數有罪，面臨最高100年有期徒刑。（路透）
歌手勞凱利遭控性販賣、敲詐勒索等九項罪名，27日被聯邦陪審團裁定所有罪名全數有罪，面臨最高100年有期徒刑。（路透）

遭控性販賣、敲詐勒索等九項罪名的節奏藍調歌手勞凱利(R. Kelly)，27日被聯邦陪審團裁定所有罪名全數有罪，面臨最高100年有期徒刑。檢方指出，這位54歲男星利用演藝人員名氣，在長達25年時間裡誘騙婦女及未成年少女進入他所建立的性販賣網絡。

長達六周的開庭審訊期間，總共50位證人出庭指證勞凱利罪行。七男五女組成的陪審團在位於紐約布魯克林(Brooklyn)的聯邦法院經過九小時討論後，裁定勞凱利遭控九項罪名全數定罪。勞凱利觸犯法律包括禁止跨州仲介婦女賣淫的打擊性販賣法律「曼恩法案」(Mann Act)。

歌手勞凱利遭控性販賣、敲詐勒索等九項罪名，27日被聯邦陪審團裁定所有罪名全數有罪...
歌手勞凱利遭控性販賣、敲詐勒索等九項罪名，27日被聯邦陪審團裁定所有罪名全數有罪，面臨最高100年有期徒刑。（美聯社）

暢銷歌曲包括「我相信我能飛」(I Believe I Can Fly)等作品的勞凱利，出庭時戴著黑框眼鏡及口罩，聆聽判決時低著頭，沒有情緒反應。

九項罪名定罪之後，勞凱利面臨最高100年有期徒刑，包括敲詐勒索20年刑期，每項性販賣罪名則最高面臨坐牢10年。法院訂於2022年5月4日宣判刑期。自從2019年10月以來，由於法官拒絕交保，勞凱利始終在押。

檢方在庭訊中指出，勞凱利經營以芝加哥為基地的犯罪王國，時間將近30年，經紀人及助理都是幫忙勞凱利認識少女的幫手。檢方指出，勞凱利犯罪集團專門鎖定少男少女及婦女，加以梳妝打扮之後則逼迫從事性行為，對受害者施以精神折磨及各種剝削。

多名證人在法庭上指出，未成年時期因為勞凱利而墮落，並遭殘酷虐待。勞凱利對於遭控罪名則一概否認。證人向法院提供的證詞內容，包括勞凱利行賄、綁架、強暴、下藥、禁錮以及從事兒童色情。

勞凱利辯護律師坎尼克(Deveraux Cannick)向媒體表示，對於判決結果感到失望，希望能夠上訴。坎尼克說：「沒人預料到會有如此結果。」

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