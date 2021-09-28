行刺雷根槍手 明年6月無條件釋放、限制令全解除

1981年行刺雷根總統的槍手辛克利，明年6月將可獲無條件釋放。圖為他於2003年出庭時的檔案照。（美聯社）

華府特區 聯邦區域法院法官費德曼(Paul Friedman)27日裁定，1981年對當時上任才69天的雷根總統開槍行刺的槍手辛克利(John Hinckley Jr.)，明年6月將可獲無附帶限制釋放。費德曼裁決時說，辛克利如果不是因為意圖謀殺總統，「很久之前應該就已經獲得無條件釋放了」。

辛克利辯護律師列文(Barry Levine)發表聲明指出，對於法官裁定感到欣慰，並說「對於心理疾病患者來說，這是美好的一天」。

司法部與辛克利達成協議，同意讓他獲得無條件釋放，可以自由行動，也可以自由上網。

1981年行刺雷根總統的槍手辛克利，明年6月將可獲無條件釋放。圖為雷根總統在槍案發生前，向群眾揮手。（Getty Images）

1981年行刺雷根總統的槍手辛克利，明年6月將可獲無條件釋放。圖為當年3月30日槍案現場，特勤局幹員受傷倒地。（Getty Images）

1981年3月30日，雷根步出華府希爾頓飯店(Washington Hilton)時，遭槍擊；槍手連開六槍，包括白宮 發言人、特勤局探員、警員紛紛中彈倒地；雷根左肺中槍，手術之後12天出院。

辛克利行刺雷根時25歲，在接受司法審判時，被陪審團裁定無罪，法官下令辛克利必須住進位於華府的精神醫療院所聖伊莉莎白醫院(Saint Elizabeths Hospital)接受監控。

1981年行刺雷根總統的槍手辛克利，明年6月將可獲無條件釋放。圖為他當年的檔案照。（美聯社）

2016年9月，雖然雷根家族向法院提出強烈反對，但辛克利仍然獲得費德曼裁定恢復某種程度的自由，得以離開精神醫療院所，與母親一起住在維吉尼亞州 威廉斯堡(Williamsburg)附近。

但費德曼對辛克利下達30多項限制規定，包括不得離開華府地區、不得擁有槍械、不得與雷根兒女或好萊塢女星茱蒂福斯特(Jodie Foster)聯繫，必須定期接受精神醫師評估、參加團體心理輔導與個人輔導課程、每周至少三天擔任社區義工或工作，同時嚴禁接受媒體採訪等。

1981年行刺雷根總統的槍手辛克利，明年6月將可獲無條件釋放。圖為雷根總統在槍案四天後，與第一夫人露臉。（Getty Images）

辛克利決定行刺雷根的犯案動機，與1976年電影「計程車司機」(Taxi Driver)有關。根據檢警調查，辛克利至少看了這部影片15次，對女主角茱蒂福斯特有著重度迷戀，希望透過犯下刺殺總統的案件贏得茱蒂福斯特芳心。