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德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

德大選社民黨勝出 蕭茲有望任新總理 將組聯合政府

編譯陳韻涵╱綜合26日電
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德國總理梅克爾(Angela Merkel)執政16年後，票選她接班人的國會選舉26日登場；根據官方初步計票結果，中間偏左的社民黨(SPD)以1.6%差距最後險勝，梅克爾領導的基民／基社聯盟(CDU/CSU)得票率不如預期。社民黨仍需與另兩黨組成聯合政府，才能取得國會多數地位。現任德國副總理與財政部長的社民黨總理候選人蕭茲(Olaf Scholz)將可望成為新任德國總理。

三黨共組聯合政府為德國數十年來頭一遭，帶來後梅克爾時代的德國政治動盪，聯合政府可能削弱德國在歐洲領導地位，讓歐洲經濟引擎更加不穩定。

●三黨得票率低 梅克爾基民黨落後

截至26日晚間，德國新聞社(DPA)出口民調顯示，中間偏左派的社民黨以25.8%、205席領先，基民／基社聯盟以24.1%、194席居次，綠黨(Greens)則以14.6%、116席排在第三，接著是得票率11.5%、拿下91席的自由民主黨(Free Democrats Party)。

被視為梅克爾接班人的基民/基社聯盟的總理候選人拉謝特(Armin Laschet)支持率原本一路領先，卻因接連出錯而賠上民意。 

●梅克爾之後 德政局將多變難料

紐約時報指出，目前顯而易見的是，德國新政府將由三黨組成聯合政府，數月磋商可能導致歐洲最大民主經濟體在新冠肺炎疫情未歇之際陷入困境。

26日的德國選舉象徵德國與歐洲一個世代的結束，梅克爾這幾年來不僅是德國總理，更是在歐洲各國間游刃有餘的領袖；她引領德國走出多項危機，並讓德國在二次世界大戰後，首度成為歐洲的領頭羊。

在梅克爾的領導之下，德國度過十多年穩定時期，但此次選戰卻相對多變且難以預料。

社民黨候選人蕭茲趁勝追擊，一度領先十個百分點；綠黨的優勢則是曇花一現，目前表現不如預期但仍是該黨歷來最佳。 

截稿前的開票結果顯示，基民黨的得票率不及30%，堪稱史上最差；領先的社民黨情況也好不到哪去，德國首度面臨必須由三黨籌組聯合政府的情況，而兩大黨將就此激烈談判。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)副主席克萊納布洛霍夫(Thomas Kleine-Brockhoff)說：「這是前所未見的情況，甚至不清楚是誰應誰邀請、討論了什麼，憲法未針對這種情況訂定規範。」

德國 梅克爾 開票

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