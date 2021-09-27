不認「人質外交」 環時：加2公民因病取保候審

遭中方關押的加拿大商人史佩弗(右二)25日獲釋，回到加拿大卡爾加里，加國總理杜魯多（左）親往迎接。（路透）

隨著華為財務長孟晚舟 獲釋，遭中方關押的加拿大 人康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor)也在25日獲釋回到加拿大。中共官媒「環球時報」26日報導，這兩名加拿大人是因疾病被批准取保候審，且案件已中止審理。

中國 媒體25日一整天大肆報導孟晚舟返國的消息，卻隻字未提被北京關押的加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗是以什麼名義被釋放回到加拿大的，直到26日晚間「環球時報」才報導。

報導說，26日從有關部門獲悉，加拿大籍被告人康明凱、史佩弗以身患疾病為由，申請取保候審(保釋)。經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐中國大使提供擔保，北京市第二中級人民法院和遼寧省高級人民法院於25日分別對兩名被告人依法作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定，由安全機關執行取保候審。

報導還說，案件審理期間，兩名被告人「對犯罪事實供認不諱，並親筆書寫認罪悔罪材料」。

報導說，取保候審期間，兩名被告人仍應當遵守取保候審決定。

2018年12月，加拿大應美國政府要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟。中國數日後以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱和史佩弗，並否認這是「人質外交」。孟晚舟25日獲釋後，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)隨後證實，康明凱和史佩弗也獲釋返國。

今年8月11日，遼寧省丹東市中級人民法院宣判，認定史佩弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元(合7732美元)，驅逐出境。

3月22日，北京市第二中級人民法院審理，指康明凱於2017年至2018年進入中國，搜集了大量非公開的涉中國國家安全等資訊，並撰寫分析報告。

康明凱與史佩弗在中國關押逾千日，對於外界質疑他們是孟晚舟案的「人質」、是中方的報復行動，中方雖始終堅稱無關孟晚舟案，但外交部發言人趙立堅去年6月曾在例行記者會表示，「加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序」，他並稱這樣做符合法治，「也有利於解決兩位加拿大公民的問題」。