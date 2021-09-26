德國大選今投票 選情緊張 梅克爾最後衝刺為接班人拉票

德國國會大選26日投票，即將卸任的總理梅克爾25日在德國西部的亞琛市為拉抬執政黨聲勢做最後衝刺，她呼籲選民把票投給她的黨內接棒者拉謝特(右)。(Getty Images)

德國 總理梅克爾 任職16年後，終將離開政壇；德國選民26日將走進票站，決定聯邦共和國新政府，但由於選情緊繃，哪個政黨將會勝出、下一位總理由誰出任，甚至新政府將由哪些政黨結盟而組成，至今都無法預測。

即將卸任的總理梅克爾25日為拉抬執政黨聲勢做最後衝刺，呼籲選民為了德國穩定，應該把票投給她的黨內接棒者拉謝特(Armin Laschet)。

全國公共廣播電台(NPR)報導，根據最新民調 ，德國中間偏左的社會民主黨(Social Democratic Party)小幅領先梅克爾中間偏右的基督教民主聯盟(Christian Democratic Union, CDU)及盟友基督教社會聯盟。聲勢緊隨在後的是綠黨、極右的德國另類選擇黨(Alternative for Germany)及自由民主黨(Free Democratic Party)；民調結果顯示，這些政黨都有至少10%以上的選民支持。

德國外交關係協會(German Council on Foreign Relations)高級學人楊寧(Josef Janning)指出，德國現已更多元，傳統兩大政黨除了傳統票倉以外，都無法吸引更多選民支持；很多選民目前都不再受到階級或宗教所羈絆。

楊寧說，如此導致的政黨系統遠比以往支離破碎，而所謂的大黨可能要取有20%的得票率，才會被目為主要政黨。

60歲的基督教民主黨、基督教社會黨聯盟總理候選人拉謝特，民調支持度一直落後於社會民主黨的蕭茲(Olaf Scholz)，但最近逐漸追上；一份民調甚至顯示，社民黨支持度為百分之26，只比基民、基社聯盟多一個百分點，差距已在誤差範圍內，使這次德國大選成為近年來最不可預測的大選之一。

另個影響德國選舉政治的重大因素，在梅克爾退出政壇而留下來的真空。選民潔西卡‧勞佛(Jessica Laufer)表示，真希望梅克爾有出來選，願意留任總理，其他的候選人她都不喜歡。

即將卸任的總理梅克爾25日為拉抬執政黨聲勢做最後衝刺，呼籲選民為了德國穩定，應該把票投給她的黨內接棒者拉謝特。

最近梅克爾把拉謝特帶到自己在波羅的海沿岸的選區造勢，24日又在保守派大本營慕尼黑的選前最後一場大型造勢活動上為拉謝特催票。

梅克爾在慕尼黑向德國主力選民年長者喊話：「為了德國穩定，拉謝特必須成為總理，基民、基社聯盟必須成為最強大的力量。」

梅克爾25日來到拉謝特家鄉、選區和現居地西部邊境城市亞琛，試圖催動保守派基本盤。她說：「選舉結果關係到你們、你們孩子和父母的未來。」

梅克爾說，保護氣候將是下屆政府的重要挑戰，但不可能僅透過制定法律規範做到，需要新技術、新程序、研究人員、有志動腦解決問題和實際參與解決問題的人，拉謝特「善於協調，能把各種人拉進來參與」，讓德國能解決這些挑戰。氣候變遷是本次德國大選最重要議題。

柏林自由大學政治分析家尼德邁爾說：「梅克爾仍是德國最受歡迎的政治人物，不過，拉謝特與梅克爾同台不無風險，因為選民會立刻比較這兩人，並想到梅克爾比拉謝特更適合當總理。」

由瑞典環保少女童貝里帶領的數十萬氣候環保人士24日走上德國大街小巷，要求政府加強保護氣候，一名帶頭的社運人士說，26日的大選是「世紀大選」。

社民黨目前以少數黨之姿與基民、基社聯盟組閣，現任副總理兼財長的蕭茲在自己位於德國東部波茨坦市的選區大力催票，表示在梅克爾執政16年後，現在「德國該有個嶄新的開始」。

他說：「我們需要改變，要一個由社民黨領導的政府。」