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補強針利潤更高 藥廠獲利上看數十億

編譯徐薏茹／綜合25日電
輝瑞(Pfizer)新冠疫苗補強針開放接種，專家指出，藥廠可能因此從中獲利數十億元，端看補強針的推動規模多大，及過程是否順利。(美聯社)
輝瑞(Pfizer)新冠疫苗補強針開放接種，專家指出，藥廠可能因此從中獲利數十億元，端看補強針的推動規模多大，及過程是否順利。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)新冠疫苗補強針開放接種，專家指出，藥廠可能因此從中獲利數十億元，端看補強針的推動規模多大，及過程是否順利。

華爾街注意到自從拜登政府於8月中提出補強針計畫後，分析師對莫德納2022年收益的平均預測已攀升35%。

晨星(Morningstar)分析師凱潤‧安德森(Karen Andersen)預測，若幾乎所有美國人都接種補強針，明年單靠補強針就能為輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech帶來約260億元的全球銷售額；莫德納獲批准後，也會為該藥廠增加約140億元全球銷售額；除了美國，英國也計畫為50歲以上及其他較為虛弱的族群提供補強針。

嬌生及出產AZ疫苗的阿斯特捷利康製藥(AstraZeneca)則表示他們並不打算在疫情期間從新冠疫苗中獲利。

由於省去研發成本，補強針的利潤比原先的疫苗更高，除了藥廠，大型連鎖藥局也將從中受益。Gabelli Funds投資組合經理瓊納斯(Jeff Jonas)指出CVS及華格林藥房(Walgreens)可能各自賺取超過8億元的收益；他表示，連鎖藥局這次可能不需與疫苗接種診所競爭。

學者：可吸引更多藥商與資金投入 是好事

此外，藥廠也正在研發適合變種病毒的疫苗，製藥商表示如同流感疫苗，民眾未來可能需要每年定期接種新冠疫苗。

新冠疫苗帶來的收益比以往的疫苗要高出許多，密西根大學教授戈登(Erik Gordon)指出這預示未來疫苗的發展，疫苗的利潤通常不如治療，但新冠疫苗的成功可能吸引更多製藥商及投資者投入該領域，「疫苗生意更吸引人，這對需要疫苗的我們來說是好事。」

流感疫苗 美國 莫德納

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