CDC研究：校園沒強制口罩令 染疫率高3.5倍

佛州州長德桑提斯不准校園強制戴口罩，但州內很多學區仍然頒布口罩令，圖為佛州高中生戴著口罩上課。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)24日公布的兩項研究結果指出，即使在高傳染性的新冠Delta變種病毒傳播之下，實施強制口罩 令的校園更能有效預防確診案例的爆發。

其中一項研究是在7月位於亞利桑納州 進行，分析馬瑞波卡郡(Maricopa)和皮馬郡(Pima)、包括鳳凰城(Phoenix)和土桑市(Tucson)等都會地區共1000所公立學校後，發現未實施口罩令的學校爆發確診病例的機率是實施學校的3.5倍。

當地僅21%的學校在開學時實施全面強制口罩令，其他幾乎一半的學校則完全沒有提出與口罩有關的措施，另外30%的學校直到開學後15天才開始實施。

該研究顯示，自7月15日至8月31日期間，大約開學後一周內爆發191起與學校相關的確診病例；其中113件都發生在沒有實施口罩令的學校，占比大約六成。

「確診量爆發」的定義為14天內，校園內學生或教職員有兩人或以上的新冠病毒篩檢結果呈現陽性。

此外，只有16起事件事是發生在有實施口罩令、且不分新冠疫苗接種狀況的校園，占比僅8%；整體來說，開學以來只有62起確診案例、約三分之一是發生在有口罩令的學校。

亞利桑納州州立大學副教授、同時是該研究共同作者的麥卡洛(Mac McCullough)說：「亞利桑納州7月就開學了，所以在蒐集這些數據方面我們占有一些優勢，可以比全國其他地區提前評估；加上Delta病毒的高傳染性，這點更加重要。」

第二項研究則是鎖定全國520個郡的公立學校，發現開學後各地兒童確診的比率，在未實施口罩令的地區成長較多。

該研究在開學第一周至第二周期間，針對兒童確診病例的數量進行分析；在沒有實施口罩令的學區 ，每10萬人就增加35例確診；但實施口罩令的學區則是每10萬人中，只有16例確診，差距超過一倍。

對於CDC一向強調口罩能有效預防病毒傳染，麥卡洛說：「我們的研究結果更支持了這項論述。」