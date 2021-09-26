新聞評論／國民黨新主席拚3大挑戰 罷免案先試身手

朱立倫確定當選後前往中央黨部發表當選感言，強調「今晚開始是民進黨要擔心的時候」，民進黨將面對團結的戰鬥藍。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 主席選舉結束，新任主席朱立倫除了要在最快時間內完成選後的整合、團結工作，彌補選舉過程出現的激烈對抗，接下來馬上要面臨公投 、2022年地方選舉和2024年總統大選，三大挑戰環環相扣，一關比一關艱鉅，當選只有任重道遠的責任與戒慎恐懼的重擔。

年底四大公投受疫情影響延後，客觀環境已對國民黨不利，公投原是現任主席江啟臣的主場，但朱完全沒有迴避的空間，公投結果不但是蘇內閣是否改組的關鍵，也是國民黨能否由弱轉強，贏回人民信賴的指標。

明年縣市長及地方選舉，依地方執政版圖及施政表現，國民黨不但沒有敗的理由，且要趁勢追擊擴大戰果，從六都、縣市到基層選舉的提名布局作業，今年就應展開，時間早已不等人，就算朱立倫親自操盤，挑戰都不輕，且除了主要對手民進黨 ，後面還有民眾黨、時代力量。

三大挑戰之外，朱立倫當選黨主席的第一戰就是陳柏惟罷免案，若國民黨在此戰未能立下軍令狀正面迎戰民進黨並打下戰果，去年初罷韓後國民黨氣勢一路往下的教訓將重演。罷免案從來不只是民間，也不是地方的事情，而且從中央黨部到地方，從正規軍到側翼的全面動員，朱當選後能展現何種執行力與領導力，第一戰就要見真章。

江啟臣25日落選後率黨務主管總辭，朱立倫對要不要在9月底提前交接，仍未下決定，朱的黨務人事也未確定，在此情形下，黨務要如何運作？人心、人事不定的黨中央，要如何指揮全黨面對10月的罷免戰和12月的公投戰。不管交接與否，朱團隊都要馬上接手領導全黨就戰鬥定位。

這次主席選舉，朱從一個人的選戰打到全黨在恐懼中棄保投票，這對朱是一個嚴重的警訊。張亞中支持者爭的與其說是路線，不如說是對朱、江無力對抗民進黨的反彈；朱除了必須面對黨內基層、深藍對他的質疑，更要在深藍與社會中間選民的路線上找到平衡點，爭取社會多數民意的支持，否則再起之路仍恐是困難重重。